Рассчитываем на удержание нефти в коридоре 49-51 доллар/баррель до конца текущей недели - Промсвязьбанк

"Статистика от Минэнерго США не разочаровала, показав снижение запасов сырой нефти на 4,7 млн барр., запасов бензинов - на 4,4 млн барр., запасов дистиллятов – на 2,1 млн барр. Нефть в итоге закрепилась выше 50-дневной средней, закрывшись в среду на уровне 49,7 долл./баррель. Мы пока сохраняем осторожно оптимистичный взгляд на нефть, рассчитывая, что импульс к дальнейшему росту сохранится. Рассчитываем на удержание нефти в коридоре 49-51 доллар/баррель до конца текущей недели", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.