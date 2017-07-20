Участники нефтяного рынка явно сомневаются в целесообразности дальнейших покупок - AMarkets

"Восстановительная динамика на рынке нефти продолжилась и в среду. В результате котировки "черного золота" обновили максимум за последние шесть недель, явно претендуя на закрепление выше $50 за баррель. По данным Администрации энергетической информации США (EIA) за неделю, закончившуюся 14 июля, запасы нефти снизились на 4,7 млн баррелей. Это выше ожидаемого аналитиками по опросу S&P Global Platts снижения запасов на 3 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов в США на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей. Дополнительную поддержку ценам оказали данные Joint Organization Data Initiative (JODI), согласно которым Саудовская Аравия в мае 2017 года сократила добычу нефти на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом ее поставки на экспорт снизились на 1,2% относительно апреля и на 5,1% по сравнению с маем 2016 года, - отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. - Тем не менее, несмотря на близость сопротивления $50 за баррель, участники рынка явно сомневаются в целесообразности дальнейших покупок, понимая, что фундаментального негатива на рынке нефти по-прежнему гораздо больше. Кроме того, трейдеры до сих пор не отреагировали на вчерашние данные о росте добычи в США на 32000 баррелей в день (до 9,429 млн баррелей). Напомню, что за последние три недели производство нефти в штатах выросло почти на 200 тыс. баррелей в день, не оставляя не единого шанса усилиям ОПЕК ребалансировать рынок нефти. В понедельник в Санкт-Петербурге пройдёт заседание комитета ОПЕК по наблюдению за выполнением соглашения об ограничении объёма добычи. Очевидно, что без новых договоренностей, цены на нефть будут обречены на возобновление "медвежьего" ралли".