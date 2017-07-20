Утренние прогнозы: индексы могут подняться

В четверг аналитики считают возможным открытие рынка акций РФ в "зеленой зоне". Внешний фон достаточно позитивен.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки в 1954 пункта по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку продолжить свою локальную восходящую тенденцию, берущую отсчет с середины июня".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в первой половине дня возможно некоторое затишье на рынке акций в преддверии объявления итогов регулярного заседания ЕЦБ (пресс-конференция М. Драги начнется в 15:30 мск). Повышение на рынке нефти приостановилось после приближения фьючерсов на Brent к уровню предыдущего локального максимума $49,9 за баррель (с позиций технического анализа, пробой уровня подразумевал бы возможность укрепления восходящего тренда)".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию торгов сформировался практически нейтральный внешний фон. Позитивное закрытие дня на зарубежных биржах и удержание Brent локальных максимумов позволяет рассчитывать на открытие вблизи уровней вчерашнего закрытия по ММВБ, в районе 1950 пунктов. В течение дня мы видим предпосылки для тестирования 100-дневной скользящей средней (1962 пункта по ММВБ)".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс РТС сегодня может подняться на 0,5-1%. На динамику торгов будут влиять данные по производственной активности в США (выходят в 15:30 мск) и решения ЕЦБ по ставке с последующими комментариями. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Татнефти", НЛМК и "Сбербанка", цены которых пробивают локальные максимумы. Также для покупок интересны бумаги после "отсечки", они в ближайшие 2-3 недели могут закрыть дивидендный "гэп" - "Алроса", "ФСК ЕЭС" и "Газпром".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед открытием торгов в России достаточно позитивный. Рынки Азии в "плюсе", нефть удерживается на взятых накануне уровнях, доллар незначительно укрепляется. Возможно, что ЕЦБ вновь начнёт придерживаться мягкой риторики на фоне слабой инфляции, а уж до полной занятости в еврозоне существенно дальше, чем в США. В четверг "Русгидро" отчитается за II квартал, операционные результаты за II квартал и I полугодие предоставят "X5 Retail Group" и "Лента", "Северсталь" отчитается по МСФО за II квартал. Пройдёт совет директоров "ЛУКОЙЛа. Соответственно, в четверг дивидендные отсечки не будут влиять на рынок".

TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "С учетом того, что индекс ММВБ закончил среду на уровне 1951,89 пунктов, не похоже, что рынок выбрал себе путь к коррекции. Скорее наоборот, он готов продолжить повышение к ближайшей цели - это район 1980-1985 пунктов, где располагается медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях. Если мы прорвемся выше данной ЕМА, тогда можно говорить о переходе и в более высокий торговый диапазон".