Внешний фон дает шанс российскому фондовому рынку показать свою силу - Алор Брокер

"Американские фондовые индексы вновь переписали исторические максимумы на фоне выхода хорошей статистики по рынку недвижимости, индикаторы поднялись на 0,3-0,6%. Нефтяные котировки выросли благодаря данным по запасам сырья в США, которые за неделю упали больше, чем ожидалось (4,73 против 7,5 млн баррелей). Цена барреля смеси Brent до конца недели может преодолеть отметку 50 долларов. Это дает шанс российскому фондовому рынку показать свою силу, несмотря на ситуацию с банком "Югра". Индекс РТС сегодня может подняться на 0,5-1%. На динамику торгов будут влиять данные по производственной активности в США (выходят в 15:30 мск) и решения ЕЦБ по ставке с последующими комментариями. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Татнефти", НЛМК и "Сбербанка", цены которых пробивают локальные максимумы. Также для покупок интересны бумаги после "отсечки", они в ближайшие 2-3 недели могут закрыть дивидендный "гэп" - "Алроса", "ФСК ЕЭС" и "Газпром", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.