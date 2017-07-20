Внешний фон перед открытием торгов акциями в России достаточно позитивный - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед открытием торгов в России достаточно позитивный. Рынки Азии в "плюсе", нефть удерживается на взятых накануне уровнях, доллар незначительно укрепляется. Возможно, что ЕЦБ вновь начнёт придерживаться мягкой риторики на фоне слабой инфляции, а уж до полной занятости в еврозоне существенно дальше, чем в США. В четверг "Русгидро" отчитается за II квартал, операционные результаты за II квартал и I полугодие предоставят "X5 Retail Group" и "Лента", "Северсталь" отчитается по МСФО за II квартал. Пройдёт совет директоров "ЛУКОЙЛа. Соответственно, в четверг дивидендные отсечки не будут влиять на рынок", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.