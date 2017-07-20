На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 20 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках в истории торги в среду благодаря сильным статданным по рынку недвижимости США и отчетности крупных компаний. Число домов, строительство которых было начато в США в июне, подскочило на 8,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,215 млн в пересчете на годовые темпы. Темпы роста были максимальными с октября прошлого года, а общий показатель стал рекордным за четыре месяца. Отмечается, что подындекс высокотехнологичных компаний в S&P 500 обновил максимум, достигнутый во время "бума доткомов" в марте 2000 года, завершив сессию на отметке 992,29 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе девятой сессии подряд благодаря решению Банка Японии не вносить изменений в денежно-кредитную политику и сильным статданным из Австралии и Японии. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,2% и демонстрирует самый долгий период повышения с апреля 2015 года. Японские индексы Nikkei 225 увеличился на 0,58%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite - 0,35%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,5%, индийский Sensex вырос на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%.

Банк Японии не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики на июльском заседании, оставив целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на уровне минус 0,1%, объем покупки активов - на уровне около 80 трлн иен ($715 млрд) в год. Вместе с тем руководство ЦБ в очередной раз отодвинуло сроки прогнозируемого роста инфляции до таргетируемых 2% на год, до фингода, который завершается в марте 2020 года - на год позже, чем ожидалось ранее. Соответственно, можно предположить, что крайне мягкая денежно-кредитная политика Банка Японии сохранится на протяжении долгого времени.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются и находятся на максимальных отметках за полтора месяца благодаря позитивным данным о запасах топлива в США. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на 0,14% - до $49,63 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена увеличилась на 1,76%, завершив торги на уровне $49,70 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 0,13% - до $47,26 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,73 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагал сокращение резервов нефти на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на прошлой неделе на 2,14 млн баррелей, бензина - на 4,44 млн баррелей. Эксперты подчеркивают тот факт, что импорт нефти из Саудовской Аравии на минувшей неделе рухнул до 524 тыс. б/с с 851 тыс. б/с на предыдущей неделе, обновив минимум с июня 2010 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала почти в 3,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 6,214 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,909 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 июля вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 517,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ЧТПЗ БО-001Р-02" (+0,6%), "Мостотрест-08" (MOEX: MSTT) (+0,5%) и "О1 Пропертиз Финанс-01" (+0,4%), а в лидерах снижения - "Трансмашхолдинг ПБО-01" (-0,4%), "Внешэкономбанк-001Р-02" (-0,18%) и "Россельхозбанк-16" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) разместило облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей от заявленного объема в 6 млрд рублей. Таким образом, компания разместила 83,33% выпуска. Сбор заявок на бонды прошел 7 июля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,24% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бумаги имеют квартальные купоны.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 16-20-го купонов облигаций 10-11-й серий в размере 8,3% годовых (41,39 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Выпуски объемом 5 млрд рублей каждый были размещены в феврале 2010 года. Срок обращения займов составляет 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего 15-го купона - 11,95% годовых. По 10-му выпуску предусмотрена оферта с исполнением 4 августа 2017 года, по 11-му выпуску - 7 августа 2017 года.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,2% годовых (22,94 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей). Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения каждого выпуска в дату окончания 12-го купона и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.