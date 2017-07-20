Американские фондовые индексы завершили торги на рекордных отметках в истории

Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках в истории торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов четверга. Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются.

Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках в истории торги в среду благодаря сильным статданным по рынку недвижимости США и отчетности крупных компаний.

Как сообщалось, число домов, строительство которых было начато в США в июне, подскочило на 8,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,215 млн в пересчете на годовые темпы.

Темпы роста были максимальными с октября прошлого года, а общий показатель стал рекордным за четыре месяца.

Отмечается, что подындекс высокотехнологичных компаний в S&P 500 обновил максимум, достигнутый во время "бума доткомов" в марте 2000 года, завершив сессию на отметке 992,29 пункта.

В 2000 году крупнейшими ИТ-компаниями США были Microsoft, Cisco, Intel, Oracle и IBM. Спустя 17 лет место в пятерке лидеров сохранил только Microsoft, к нему присоединились Apple, Alphabet (материнская структура Google), Facebook и Visa (входит в число ИТ-компаний по методологии S&P).

Кроме того, участники рынка следят за сезоном корпоративной отчетности в США. В среду свои финпоказатели за второй квартал 2017 года обнародовали банк Morgan Stanley, авиакомпания United Continental и производитель продуктов питания Campbell Soup.

Акции Morgan Stanley подорожали на 3,3%. Банк увеличил чистую прибыль во II квартале 2017 года на 11,4%, до $1,59 млрд, результаты оказались лучше прогнозов Уолл-стрит.

Выручка Morgan Stanley повысилась на 6,6% - до $9,5 млрд, тогда как эксперты, опрошенные Thomson Reuters, в среднем прогнозировали выручку в $9,09 млрд.

Цена бумаг United Continental опустилась на 5,9% после того, как компания дала разочаровавший прогноз ключевого показателя - выручки на каждого пассажира, пролетевшего одну милю. По прогнозу компании, показатель в третьем квартале может измениться по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года на 1% в ту или иную сторону, тогда как наиболее оптимистичные эксперты ожидали его роста на 2%.

Капитализация Campbell Soup выросла на 3,1%. Компания подтвердила прогноз скорректированной прибыли в расчете на акцию по итогам фингода, который завершается 30 июля, на уровне $3,04-3,09, при среднем прогнозе экспертов в $3,05.

Также руководство ожидает сокращения выручки на 1%, а аналитики рассчитывают, что снижение составит 0,5%.

Ценные бумаги фармкомпании Vertex Pharma подскочили в цене на 21% на позитивных результатах клинических исследований нового препарата компании против муковисцидоза.

Рыночная стоимость телекоммуникационных компаний Discovery Communications и Scripps Networks Interactive выросла соответственно на 4,3% и 15% на слухах об их возможном слиянии.

Акции химконцерна DuPont подорожали на 1,6%, Boeing - на 1,3%, тогда как котировки IBM опустились на 4,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 19 июля повысился на 66,02 пункта (0,31%) и составил 21640,75 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 13,22 пункта (0,54%) - до 2473,82 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 40,74 пункта (0,64%) и составил 6385,04 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе девятой сессии подряд благодаря решению Банка Японии не вносить изменений в денежно-кредитную политику и сильным статданным из Австралии и Японии.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,2% и демонстрирует самый долгий период повышения с апреля 2015 года.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix в ходе сессии увеличились на 0,6%.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite - 0,35%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,5%, индийский Sensex вырос на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%.

Как сообщалось, Банк Японии не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики на июльском заседании, оставив целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на уровне минус 0,1%, объем покупки активов - на уровне около 80 трлн иен ($715 млрд) в год.

Вместе с тем руководство ЦБ в очередной раз отодвинуло сроки прогнозируемого роста инфляции до таргетируемых 2% на год, до фингода, который завершается в марте 2020 года - на год позже, чем ожидалось ранее. Соответственно, можно предположить, что крайне мягкая денежно-кредитная политика Банка Японии сохранится на протяжении долгого времени.

Кроме того, в четверг стало известно, что уровень безработицы в Австралии не изменился в июне, оставшись близко к минимальному уровню за четыре года. С начала года в Австралии появились 160 тыс. рабочих мест, большинство из которых предполагают полную занятость.

Также власти Японии сообщили, что экспорт увеличился в июне на 9,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а импорт вырос на 15,5% в годовом выражении. Экономисты в среднем прогнозировали повышение экспорта на 9,5%, импорта - на 14,4%.

Акции австралийской нефтедобывающей компании Santos подорожали на 7,8% после того, как руководство фирмы улучшило прогноз добычи на текущий год и сообщило о прогрессе программы по сокращению расходов.

Цена бумаг японских производителей нефти Inpex и Japan Petroleum растет на 1,1% и 1,4% соответственно благодаря повышению цен на нефть до максимума за полтора месяца на данных о существенном снижении запасов топлива в США.

Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются и находятся на максимальных отметках за полтора месяца благодаря позитивным данным о запасах топлива в США.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск подешевели на $0,03 (0,06%) - до $49,67 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена увеличилась на $0,86 (1,76%), завершив торги на уровне $49,70 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август, торги которыми прекращаются в четверг, на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на $0,02 (0,04%) - до $47,10 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,72 (1,55%) и закончила день на уровне $47,12 за баррель.

Более активно торгуемый сентябрьский контракт WTI подешевел на $0,03 (0,06%) - до $47,29 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,73 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагал сокращение резервов нефти на 3 млн баррелей.

Запасы дистиллятов упали на прошлой неделе на 2,14 млн баррелей, бензина - на 4,44 млн баррелей.

Эксперты подчеркивают тот факт, что импорт нефти из Саудовской Аравии на минувшей неделе рухнул до 524 тыс. б/с с 851 тыс. б/с на предыдущей неделе, обновив минимум с июня 2010 года.

Кроме того, в четверг министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву сообщил, что представитель страны Омар Фарук Ибрагим посетит встречу мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится в Санкт-Петербурге.

Нигерия, наряду с Ливией, освобождена от участия в соглашении по ограничению добычи и активно наращивает производство топлива, упавшее в последние годы из-за вооруженных нападений на объекты нефтегазовой инфраструктуры.