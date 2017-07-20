В краткосрочной перспективе евро выглядит весьма перекупленным - eToro

Сегодняшнее заседание Европейского центрального банка будет особенно важным для рынков – регулятор сам привлек к себе пристальное внимание, подав сигнал о потенциальной смене траектории своей политики и тем самым возложил на себя большую ответственность. С того момента, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас, как М. Драги высказался в довольно агрессивном и несвойственном ему ключе, игроки стали закладывать в цену выход из режима стимулирования. На этом фоне евро взлетел к более чем 1-летним максимумам. Впрочем, недавний рывок был обусловлен скорее широкомасштабным ослаблением доллара, нежели новой волной покупок единой валюты.

Как бы то ни было, к судьбоносному заседанию пара EUR/USD подошла на более чем высоких позициях. В краткосрочной перспективе евро выглядит весьма перекупленным, и тем выше риск агрессивной коррекции в случае, если сценарий, который сегодня реализует ЕЦБ, не совпадет с картиной ожиданий рынка. И судя по оптимистичным ожиданиям "быков" по евро, такая угроза довольно велика. Более того, перекупленность также сигнализирует об ограниченном потенциале дальнейшего укрепления евро.

Важно и то, на чем Драги сделает акцент. Но в любом случае, обращает внимание П. Салас, только лишь позитивных комментариев на тему состояния "здоровья" экономики региона уже будет недостаточно. Невнятная и уклончивая риторика тоже не понравится единой валюте. И хотя на конкретику в вопросе временных сроков перехода к сворачиванию стимулов на данном этапе мало кто рассчитывает, для новой волны покупок евро потребуется как минимум повторение слов, произнесенных главой Центробанка несколько недель назад.

С технической точки зрения, EUR/USD сохраняет позитивный настрой, несмотря на вчерашнюю коррекцию, которая к тому же ограничилась уровнем 1.ю15, пробой которого дался валюте непросто. Недавнее "ралли" забуксовало на подходе к следующему барьеру – 1,16. В рамках базового сценария ожидается отступление "быков" и фиксация прибыли по "длинным" позициям с уходом под 1,1470 и далее в направлении уровня 1,14. В противном случае будет пробит уровень 1,16, заключает специалист eToro.