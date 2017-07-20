Индекс ММВБ готов продолжить повышение к ближайшей цели - 1980-1985 пунктам - TeleTrade

"Вчерашний день на российском рынке был очень показательным. Закрылись последние реестры на получение дивидендов 2016 г.

Индекс ММВБ, как и сами акции "Газпрома", явили хороший "гэп" вниз на открытии, но индексу удалось его полностью закрыть уже к концу дня и даже выйти в "плюс". При этом состоялся откат к быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая поднялась к уровню 1923 пунктов, от нее и началось восстановление. С учетом того, что индекс ММВБ закончил день на уровне 1951,89 пунктов, не похоже, что рынок выбрал себе путь к коррекции. Скорее наоборот, он готов продолжить повышение к ближайшей цели - это район 1980-1985 пунктов, где располагается медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях. Если мы прорвемся выше данной ЕМА, тогда можно говорить о переходе и в более высокий торговый диапазон", - указывает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.