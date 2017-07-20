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20 июля 2017 года 09:27
Российские акции сохраняют потенциал для роста на фоне устойчивого спроса на активы развивающихся рынков - Промсвязьбанк
"Российский рынок акций завершил большой дивидендный сезон в районе отметки 1950 пунктов по индексу ММВБ, что является неплохим результатом и настраивает на возможность ускорения восстановления в направлении отметок начала года во втором полугодии. Спрос на риск на глобальных рынках сохраняется на высоком уровне, что в сочетании с повышением стоимости Brent и относительной устойчивости курса рубля позволяет рассчитывать на продолжение положительной переоценки российских активов. Мы продолжаем считать, что российские акции сохраняют потенциал для роста на фоне устойчивого спроса на активы развивающихся рынков, способствовать реализации фундаментального потенциала могут также привлекательные стоимостные оценки и высокий уровень дивидендной доходности. Кроме того, в текущем году достаточно отчетливо ощущается поддержка за счет эффекта реинвестирования полученных дивидендов, что приводит к быстрому закрытию экс-дивидендных "гэпов". Сегодня к открытию торгов сформировался практически нейтральный внешний фон. Позитивное закрытие дня на зарубежных биржах и удержание Brent локальных максимумов позволяет рассчитывать на открытие вблизи уровней вчерашнего закрытия по ММВБ, в районе 1950 пунктов. В течение дня мы видим предпосылки для тестирования 100-дневной скользящей средней (1962 пункта по ММВБ)", - комментирует ситуацию старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.
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20 июля 2017 года 17:16
"Стараясь прозвучать мягко, глава ЕЦБ Драги всё же вызвал укрепление евро по итогам пресс-конференции по денежно-кредитной политике. В комментарии были упоминания о планах поддерживать ставки на текущих уровнях (0% по ключевой ставке) на время действия текущей программы QE и продолжительное время... читать дальше
.20 июля 2017 года 16:42
"В четверг российские игроки предпочитают игнорировать внешний позитив. Ко второй половине дня индекс ММВБ потерял 0,4%, отступив до 1945 пунктов, индекс РТС падал на 0,6%, до 1037 пунктов. Во второй половине дня мы ожидаем попыток нефти марки Brent закрепиться выше сопротивления, расположенного... читать дальше
.20 июля 2017 года 16:07
До конца следующей недели курс рубля продолжит колебаться между 58,85-59,50 за доллар и 67,65-68,50 за евро - eToro
Российская валюта вот уже четвертый день находится в диапазоне 59-59,40 руб./доллар. Несмотря на весь пессимизм, связанный с геополитикой, поддержку нацвалюте оказывают затишье на сырьевом рынке, а также активные конвертации валютной выручки отечественными экспортерами в рамках продолжающегося... читать дальше
.20 июля 2017 года 15:34
Если М. Драги не укажет на растущие инфляционные риски в экономике ЕС, то вечером возможно снижение фондовых индексов - Dukascopy Bank SA
"В первую половину торговой сессии четверга, 20 июля, из-за ослабления курса рубля против доллара индекс РТС снизился на 0,2%. В то же время индекс ММВБ практически не изменился и колеблется вблизи отметки 1950 пунктов. "Хуже рынка" сегодня выглядят акции российских металлургических компаний,... читать дальше
.20 июля 2017 года 15:03
На валютном рынке доллар продолжает стремиться к восстановлению, укрепляясь в парах с основными валютами, которые, впрочем, и сами нашли локальные поводы для снижения. Евро не решается на подъем в ожидании итогов заседания ЕЦБ. Пара обосновалась в районе 1,15, уже попробовав на прочность... читать дальше
.20 июля 2017 года 14:14
"Доллар немого подрос к рублю в ходе утренних торгов, пытаясь отойти от многомесячных минимумов. Однако в пользу российской валюты играют повышение нефтяных котировок, а также начало налогового периода и аукционы Минфина. Инвесторы сегодня будут пристально следить за ходом заседания ЕЦБ и... читать дальше
.20 июля 2017 года 13:46
ложившаяся на внутренних и внешних площадках ситуация выглядит позитивной для рубля, считают специалисты Банка "Зенит". Интерес инвесторов к высокодоходным стратегиям вновь растет и может еще усилиться, если рынки не получат сегодня негативных сигналов от ЕЦБ. Локальной поддержкой выступает... читать дальше
.20 июля 2017 года 13:39
Цены на нефть чувствуют себя уверенно, но поводов для масштабного "ралли" пока нет - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов вернулись к июльским максимумам после того, как в США, вопреки опасениям, было зафиксировано очередное снижение коммерческих запасов. Цены на нефть чувствуют себя уверенно и торгуются на максимальных уровнях за июль. Тем не менее, поводов для масштабного... читать дальше
.20 июля 2017 года 12:57
ейчас фокус нефтяного рынка смещается на предстоящую встречу ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, где, как ожидается, решится вопрос с присоединением к соглашению Ливии и Нигерии, а также могут быть рассмотрены дополнительные шаги по достижению баланса на рыке. Краткосрочно Brent будет находиться в диапазоне... читать дальше
.20 июля 2017 года 12:42
Рубль сохраняет шансы до конца текущего месяца оставаться преимущественно ниже отметки 60 в паре с долларом - "Нордеа Банк"
"Позитив со стороны нефтяного рынка, налоговый период, размещения на долговом рынке – все перечисленные факторы локально возвращают привлекательность российской валюте. Принимая во внимание, что дивидендный сезон еще в разгаре, а пик налоговых платежей впереди, рубль сохраняет шансы до конца... читать дальше
.20 июля 2017 года 12:22
Преодоление Brent отметки 50 долларов за баррель станет мощным катализатором для рубля - РосЕвроБанк
"Нефть пытается вернуться к $50 за баррель Brent, а рубль продолжает попытки роста, также поддерживаемый налоговым периодом и конвертацией большого объема валюты со стороны экспортеров. Тем не менее, в начале торгов в четверг нацвалюта ослабла к доллару и евро, вновь оказавшись ниже 59 за доллар и... читать дальше
.20 июля 2017 года 11:43
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) с $3,7 до $3,2 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным... читать дальше
.20 июля 2017 года 11:25
Москва. 20 июля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за мировыми площадками и нефтью, а также на фоне ослабления рубля, проседают акции АФК "Система" на судебных новостях по иску "Роснефти". читать дальше
.20 июля 2017 года 11:22
"Пока рынок ОФЗ покрывает потери, понесенные в начале июня, российские еврооблигации продолжают укрепляться (доходность -5 бп/-10 бп) даже при относительной стабильности рынка американских казначейских бумаг (+2 бп/+3 бп). Пока тема антироссийских санкций остается вне прямого поля зрения... читать дальше
.20 июля 2017 года 11:02
егодняшнее заседание Европейского центрального банка будет особенно важным для рынков – регулятор сам привлек к себе пристальное внимание, подав сигнал о потенциальной смене траектории своей политики и тем самым возложил на себя большую ответственность. С того момента, отмечает региональный... читать дальше
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