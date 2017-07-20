Российские акции сохраняют потенциал для роста на фоне устойчивого спроса на активы развивающихся рынков - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций завершил большой дивидендный сезон в районе отметки 1950 пунктов по индексу ММВБ, что является неплохим результатом и настраивает на возможность ускорения восстановления в направлении отметок начала года во втором полугодии. Спрос на риск на глобальных рынках сохраняется на высоком уровне, что в сочетании с повышением стоимости Brent и относительной устойчивости курса рубля позволяет рассчитывать на продолжение положительной переоценки российских активов. Мы продолжаем считать, что российские акции сохраняют потенциал для роста на фоне устойчивого спроса на активы развивающихся рынков, способствовать реализации фундаментального потенциала могут также привлекательные стоимостные оценки и высокий уровень дивидендной доходности. Кроме того, в текущем году достаточно отчетливо ощущается поддержка за счет эффекта реинвестирования полученных дивидендов, что приводит к быстрому закрытию экс-дивидендных "гэпов". Сегодня к открытию торгов сформировался практически нейтральный внешний фон. Позитивное закрытие дня на зарубежных биржах и удержание Brent локальных максимумов позволяет рассчитывать на открытие вблизи уровней вчерашнего закрытия по ММВБ, в районе 1950 пунктов. В течение дня мы видим предпосылки для тестирования 100-дневной скользящей средней (1962 пункта по ММВБ)", - комментирует ситуацию старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.