Открытие сегодня ожидаем в районе отметки 1954 пункта по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $49,7 за баррель, существенно прибавив после публикации данных статистики, указавших на продолжение снижения запасов "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки в 1954 пункта по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку продолжить свою локальную восходящую тенденцию, берущую отсчет с середины июня", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.