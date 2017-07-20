В первой половине дня возможно некоторое затишье на рынке акций - ИФ "Олма"

Сегодня в первой половине дня возможно некоторое затишье на рынке акций в преддверии объявления итогов регулярного заседания ЕЦБ (пресс-конференция М. Драги начнется в 15:30 мск), полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Повышение на рынке нефти приостановилось после приближения фьючерсов на Brent к уровню предыдущего локального максимума $49,9 за баррель (с позиций технического анализа, пробой уровня подразумевал бы возможность укрепления восходящего тренда). На валютном рынке возможен некоторый период консолидации вблизи отметки 59 по паре доллар-рубль, выступление главы ЕЦБ во второй половине дня может повлиять на динамику курса евро.