В целом фундаментальный фон остается пока позитивным для российской валюты - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль в среду все же закрыл торги ниже отметки 59,00 и "коснулся" минимума 58,86. Причем это произошло даже на фоне восстановившегося спроса на доллар США. Основной толчок пара получила со стороны цен на нефть. Опубликованный отчет Минэнерго США подтвердил внушительное сокращение объемов запасов в подземных хранилищах за прошедшую неделю: -4,727 млн против прогноза -3,5 млн баррелей. Более того, что еще важнее, сокращение объемов бензина в три раза превысило ожидания (-4,445 млн против -1,3 млн). Это помогло Brent приблизиться к отметке 50 долларов/баррель, правда, "коснуться" ее актив так и не смог. В целом фундаментальный фон остается позитивным для российской валюты, пока продолжается период налоговых и дивидендных выплат. При новой волне распродаж доллара США USD/RUB может ускорить падение с ближайшей целью на отметке 58,30", - полагает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.