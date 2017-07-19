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19 июля 2017 года 19:45

Рубль усилил рост к доллару и евро благодаря скачку цен на нефть

Москва. 19 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль растет к бивалютной корзине благодаря скачку цен на нефть.

Курс доллара США составил 58,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,89 руб./EUR1, опустившись на 50 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 35,15 копейки - до 62,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и евро на вечерних торгах среды благодаря нефти, подскочившей на данных о значительном сокращении запасов топлива в США по итогам минувшей недели. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 мск подорожали на 1,31% - до $49,48 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 1,22% - до $47,16 за баррель.

Как говорится в отчете министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,73 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагал сокращение резервов нефти на 3 млн баррелей, а Американский институт нефти (API), получающий информацию на добровольной основе, сообщил накануне о росте нефтяных резервов на 1,6 млн баррелей.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, рубль повышается к доллару и евро на вечерних торгах среды. "Ключевым фактором укрепления национальной валюты выступает рост цен на нефть, которая, в свою очередь, дорожает на данных Минэнерго США. Запасы на прошлой неделе сократились, при том что, согласно опубликованным ранее прогнозам API, ожидался рост запасов. Скорее всего, тенденция укрепления рубля продолжится, и до конца дня он еще немного подрастет", - не исключает аналитик.

"На валютном рынке пара "доллар-рубль" дежурила у отметки в 59 руб./$1 и в конце рабочего дня протестировала данный уровень, воспользовавшись ростом нефтяных котировок после выхода благоприятных для рынка данных о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США. В то же время статистики по сокращению запасов пока не хватает для преодоления котировками отметки в $50 за баррель марки Brent, так как рынку, прежде всего, необходима уверенность в выполнении соглашения ОПЕК+. В свою очередь, индекс американского доллара остается под давлением и держится на уровне годовых минимумов, однако такая ситуация, поддерживая валюты развивающихся стран, одновременно представляет и не менее существенные риски в случае резкого изменения настроения инвесторов в отношении ожиданий по ставке ФРС", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 20 июля на 12,87 копейки, до 59,24 руб./$1, и опустил курс евро на 12,46 копейки, до 68,28 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 4,99 копейки по отношению ко вторнику и составил 59,1452 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды опустился на 4,95 копейки по отношению к 18 июля и составил 59,1268 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 262,74 млн, из которых $1 млрд 399,777 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 862,963 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 13,3 копейки ко вторнику - до 68,1905 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды опустился на 21,5 копейки по отношению к 18 июля и составил 68,1424 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR461,519 млн, из которых EUR197,021 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR264,498 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) не изменились в среду в сравнении с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,2% годовых. Ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,23% годовых, ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,23%, 9,21% и 9,07% годовых соответственно.

"Окончание периода усреднения обязательных резервов и относительно невысокие объемы привлечения ликвидности на депозитных аукционах ЦБ РФ должны сохранить относительно благоприятные условия на рынке. Следующие налоговые платежи пройдут во второй половине будущей недели и потребуют порядка 900 млрд рублей", - отмечает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.


Опубликовано: /Финмаркет/
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