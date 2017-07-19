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19 июля 2017 года 19:35

Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов благодаря подъему мировых площадок и нефти

Москва. 19 июля. Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом индексов благодаря подъему мировых фондовых площадок и нефти после выхода оптимистичной статистики Минэнерго США о запасах сырья; снизились в цене бумаги "АЛРОСА", "Газпрома" и "Транснефти" из-за отсечек дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1951,89 пункта (+0,2%, минимум дня - 1925,7 пункта), индекс РТС - 1043,13 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4%.

Доллар подешевел до 58,94 рубля (-0,24 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "Мосбиржи" (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,2%).

Акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) просели на 0,9% на фоне известий, что башкирский суд отказал корпорации в проведении экономической экспертизы по иску "Роснефти" (MOEX: ROSN).

Без дивидендов торговались акции "Газпрома" (-3,5%), "АЛРОСА" (-6,9%), "Транснефти" (-0,5%), также просели "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,8%).

В среду выросли индексы в Азии, плюсуют Европа (DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,2-0,8%), Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%) и нефть.

В США число новостроек в июне выросло на максимальные с октября 8,3% - до 1,215 млн, тогда как ожидалось 1,16 млн. При этом был улучшен показатель за май - число новостроек сократилось до 1,122 млн., а не до 1,092 млн, как сообщалось ранее. Статистика вызвала коррекцию перепроданного доллара на Forex, поскольку подогревает ожидания роста ставок ФРС США.

Вышедшая вечером статистика Минэнерго США оказалась позитивной: запасы нефти сократились на 4,727 млн баррелей при прогнозах снижения на 3-3,5 млн баррелей, также сильнее ожиданий упали запасы нефтепродуктов.

Добыча нефти в США повысилась за неделю на 32 тыс. баррелей в сутки, импорт подскочил на 386 тыс. б/с. При этом импорт нефти из Саудовской Аравии на минувшей неделе рухнул до 524 тыс. б/с с 851 тыс. б/с на предыдущей неделе, обновив минимум с июня 2010 года.

В итоге стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $49,37 за баррель (+1,1% и +0,9% во вторник), сентябрьская цена WTI - $47,08 за баррель (+1,1% и +0,8% накануне).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Дмитрия Затравкина, индекс ММВБ большую часть дня торговался в отрицательной зоне и только к вечеру вышел в "плюс". Европейские индексы закрылись ростом после сильного падения накануне, также растет Америка на фоне публикации сильной отчетности ряда компаний.

В четверг, 20 июля, будут опубликованы операционные данные "РусАла", Х5, "Ленты" и "Русагро" за II квартал, отчетность "Северстали" и "Магнита" (MOEX: MGNT) по МСФО за II квартал, отчетность "Юнипро" (MOEX: UPRO) по РСБУ за первое полугодие. В США выйдут недельные данные о количестве новых обращений за пособием по безработице, а также индекс опережающих индикаторов (Leading Economic Indicators) за июнь.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, акции ФСК уже начали закрывать дивидендный "гэп", поскольку велика вероятность промежуточных дивидендов и растут ожидания высокой дивидендной доходности за 2017 год (прибыль компании действительно существенная, причем именно физическая прибыль).

Доллар протестировал поддержку на уровне 59 рублей и теперь следующей целью может стать область 58,5-58 руб./$1. Для нефти Brent уровнем сопротивления выступает отметка $50 за баррель.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отметил, что бумаги "Аэрофлота" и ФСК ЕЭС стремятся восстановить свою просадку на дивидендной отсечке. Если индекс ММВБ сможет устоять и не оказаться на дневном и недельном графике ниже 1920 пунктов, то после отсечек есть шанс на возобновление роста до 2000 пунктов. Бумаги металлургов и нефтяников выросли, реагируя на позитивную ситуацию в сырьевых контрактах, что говорит об относительном спокойствии на российском рынке.

В то же время периодически случаются такие события, которые в долгосрочном плане снижают привлекательность российских акций. К примеру, в среду Госдума РФ одобрила закон об информационных правах миноритарных акционеров российских компаний, который фактически ограничивает доступ к какой-либо важной информации по текущей деятельности публичного общества, а также данным по эффективности руководства. Только акционеры с долей выше 25% получат доступ к протоколам заседания правления и документам бухгалтерского учета. И, наконец, общество может посчитать ненадлежащей деловую цель, с которой запрашивается доступная для миноритарных акционеров информация.

Министр нефти Кувейта Ассам Аль-Марзук заявил о том, что балансировка рынка нефти потребует более длительного времени, но сейчас нет никакой необходимости в корректировке соглашения по сокращению добычи. Уже к марту будущего года избыток предложения будет ликвидирован.

Аналитики Sberbank CIB полагают, что ключевым фактором для дальнейшей динамики нефти является возможное принятие решения о присоединении к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи Нигерии и Ливии. В июне добыча нефти превысила индикативный уровень октября 2016 года, взятый за ориентир в рамках соглашения ОПЕК+ (превышение составило 0,45 млн б/с). Консалтинговая фирма Petroleum Policy Intelligence (PPI) сообщила, что Саудовская Аравия готова увеличить масштаб сокращений, нивелируя прирост добычи в Нигерии и Ливии. Также стало известно, что глава Национальной нефтяной компании (NOC) Ливии примет участие в заседании JMMC и представит в Санкт-Петербурге "согласованную позицию, которая продемонстрирует, что мы можем работать вместе в национальных интересах".

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, в связи с развернувшейся судебной драмой между АФК "Система" и "Роснефтью" международное рейтинговое агентство S&P поместило долгосрочные рейтинги "Системы" на пересмотр с "негативным" прогнозом. До этого рейтинги компании находились на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом. Также агентство приступило к пересмотру рейтингов приоритетных необеспеченных облигаций компании на сумму $500 млн. Впрочем, такое решение S&P, похоже, не удивило инвесторов и было ожидаемым.

"Газпром" (MOEX: GAZP) тайно начал строительство второй нитки "Турецкого потока" по дну Черного моря в Европу через Турцию, не сделав предварительно никаких официальных объявлений. Оперативность корпорации связана с опасениями введения новых санкций со стороны Америки, которые могут ограничить и даже приостановить действия "Газпрома" в рамках данного проекта, поскольку Россия не располагает технологиями для глубоководной прокладки труб.

На мировых рынках снижение активности покупателей связано с предстоящим заседанием ЕЦБ, что сдерживает потенциал роста и на российском рынке, который столкнулся с дополнительным фактором давления в виде дивидендных "гэпов".

Подобного мнения придерживается и аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк, отмечающий, что дивидендные отсечки за последний месяц внесли существенный вклад в динамику индексов, которые рассчитываются на основе цен бумаг и игнорируют дивиденды. Из-за этого обстоятельства индексы ММВБ и РТС "недосчитались" примерно 3,4%, что на треть сократило отскок рынка с 15 июня, ограничив его 6,8%.

С другой стороны, это подтверждает одну из идей привлекательности российского рынка акций - высокую дивидендную доходность, которая, по оценкам Bloomberg, составляет 5,1% годовых. Из других аргументов в пользу российских акций стоит отметить его дешевизну по мультипликаторам и состояние экономики, которая находится на ранней стадии циклического восстановления. В итоге, окончание сезона дивидендов и более слабый (по отношению к I полугодию) рубль позволят во втором полугодии выправить динамику российских акций.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в росте лидировали акции АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+15,5%), СК "Южурал-АСКО" (+13,1%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+9,5%).

Подешевели акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3,8%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,4%).

Акции "Группы ЛСР" просели на фоне слабого отчета за полугодие: группа в январе-июне 2017 года сократила продажи недвижимости в денежном выражении на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 26 млрд рублей. Объем продаж группы составил 257 тыс. кв. м (снижение на 30%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 29,405 млрд руб. (из них 9,185 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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