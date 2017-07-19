Цены евробондов РФ в среду умеренно подрастают благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 19 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют умеренный рост благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 18 июля на 3 базисных пункта - до 120,16% от номинала, что соответствует доходности 2,20% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК не изменилась по отношению к предыдущему дню, составив 101,09% от номинала (доходность - 1,49% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился всего на 0,5 пункта и составил 71 базисный пункт.

В свою очередь котировки еврооблигаций с погашением в 2047 году выросли по отношению к 18 июля на 60 базисных пунктов - до 101,75% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 5,13% годовых). Еврооблигации с погашением в 2043 году подорожали на 67 базисных пунктов - до 113,26% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 4,96% годовых), бумаги с погашением в 2042 году - на 57 базисных пунктов, до 109,99% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 4,92% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 55 базисных пунктов, до 104,94% от номинала (доходность снизилась на 7 базисных пунктов - до 4,08% годовых), с погашением в 2023 году - на 46 пунктов, до 107,57% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов - до 3,50% годовых).

"Мировые долговые рынки в последние дни ведут себя очень позитивно, и сегодняшний день в этом плане не стал исключением. В частности, котировки российских еврооблигаций сегодня умеренно подрастают вслед за облигациями других emerging markets, причем наши бумаги - не лидеры данного позитивного движения. Все это в целом ведет к снижению доходностей облигаций по всему миру. Позитивным фактором для российского долгового рынка выступают также растущие цены на нефть, которые уверенно держатся выше отметки $49 за баррель. При этом в целом сделок на рынке проходит немного, многие крупные участники рынка ушли уже на летние каникулы", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.

"Несмотря на текущую в целом позитивную конъюнктуру рынка, на следующей неделе нас ждет очередное заседание Федрезерва США, итоги которого могут заметно изменить расстановку сил на рынке. Если в заявлениях американского ЦБ инвесторы найдут намеки на возможное скорое ужесточение денежно-кредитной политики, то это может привести к новой волне ценового снижения. Таким образом, в ближайшие недели не исключена повышенная волатильность на рынке валютных госооблигаций России, особенно с учетом пониженной ликвидности из-за традиционных летних отпусков", - считает Ю.Унесихина.

Цены на нефть эталонных марок резко растут на данных о значительном сокращении запасов топлива в США по итогам минувшей недели. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 мск подорожали на 1,45% - до $49,55 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи к указанному времени поднялись на 1,38% - до $47,04 за баррель. Как говорится в отчете Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,73 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагал сокращение резервов нефти на 3 млн баррелей, а Американский институт нефти (API), получающий информацию на добровольной основе, сообщил накануне о росте нефтяных резервов на 1,6 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на прошлой неделе на 2,14 млн баррелей, бензина - на 4,44 млн баррелей.