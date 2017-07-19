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19 июля 2017 года 19:19
Нефть останется в диапазоне $48–50 - Бинбанк
"К середине недели на нефтяном рынке ожидаемо продолжается "боковое" движение цен вблизи уровней $49,5. Хрупкое равновесие достигается за счет действия нескольких факторов. С одной стороны, от понижательной динамики нефть спасают очередные данные от Минэнерго США, свидетельствующие о продолжении сокращения запасов сырой нефти и бензина в условиях устойчиво высокого летнего спроса на нефтепродукты. Также участники рынка пытаются оценить реалистичность новых заявлений Саудовской Аравии – экспортер высказался о возможности сокращения своих экспортных поставок нефти на 1 млн барр./сутки. На данный момент инвесторы относятся с недоверием к такого рода высказываниям, ведь последние статистические данные свидетельствовали лишь о росте нефтедобычи крупнейшего экспортера. В то же время, начиная с июня 2017 года, мы наблюдаем устойчивое снижение объемов импорта нефти в США из Саудовской Аравии, что может являться подтверждением данных высказываний в том случае, если в ближайшие недели такая динамика продолжится и усилится. С другой стороны, перейти к существенному росту ценам не позволяет сильный пессимистичный настрой трейдеров, которые с каждым днем испытывают все меньше доверия к картелю на фоне роста его производства нефти. Негатива в новостной фон также добавляет тот факт, что Эквадор, как страна – участник пакта ОПЕК+, заявил, что больше не может ограничивать свою нефтедобычу из-за ускоренного роста дефицита бюджета. Квота сокращения добычи (28 тыс.барр./сутки) данного члена картеля является по своему объему малозначительной, чтобы оказывать существенное влияние на ребалансировку нефтяного рынка, однако, на самом деле инвесторов пугает вероятность того, что вслед за Эквадором из сделки ОПЕК захотят выйти и другие участники. На текущий момент мы не ожидаем в среднесрочной перспективе реализации сценария полноценного прекращения действия пакта ОПЕК+, более вероятным видятся нарушения совокупной квоты добычи картеля в пределах 32,5-33 млн барр./сутки с сохранением текущих условий сделки. До конца недели мы ожидаем умеренно позитивного новостного фона, который поддержит "боковое" движение цен в диапазоне $48–50", - комментирует ситуацию аналитик Бинбанка Антон Покатович.
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19 июля 2017 года 19:45
Москва. 19 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль растет к бивалютной корзине благодаря скачку цен на нефть. читать дальше
.19 июля 2017 года 19:35
Москва. 19 июля. Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом индексов благодаря подъему мировых фондовых площадок и нефти после выхода оптимистичной статистики Минэнерго США о запасах сырья; снизились в цене бумаги "АЛРОСА", "Газпрома" и "Транснефти" из-за отсечек дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.19 июля 2017 года 19:14
"С начала недели российская валюта несколько "отстала" от динамики остальных валют emerging markets. Доллар США существенно потерял позиции после слабой статистики, вышедшей по американской экономике в пятницу, ослабление доллара ко всем валютам усилилось на фоне провала законопроекта Д. Трампа по... читать дальше
.19 июля 2017 года 18:50
Москва. 19 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют умеренный рост благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 июля 2017 года 18:49
"Дивидендные отсечки за последний месяц внесли существенный вклад в динамику индекса ММВБ. Сам индекс рассчитывается на основе цен бумаг и игнорирует дивиденды. Из-за этого обстоятельства индексы ММВБ и РТС "недосчитались" примерно 3,4%, что на треть сократило отскок рынка с 15 июня, ограничив его... читать дальше
.19 июля 2017 года 18:15
"На валютных рынках сегодня не отмечается резких колебаний. Основные пары "застряли в узких диапазонах", да и значимых драйверов нет. Доллар пытается "выкарабкаться" после вчерашнего падения, но остается вблизи 10-месячных минимумов. Причем поддержку валюте не смогла оказать благоприятная... читать дальше
.19 июля 2017 года 17:52
"На российском валютном рынке в последние несколько торговых сессий сформировался "узкий боковик". Сейчас валютная пара доллар/рубль торгуется вблизи отметки 59,1, демонстрируя околонулевую динамику с уровней закрытия прошлой пятницы. Вышеозначенная динамика лишь отчасти объясняется нейтральной... читать дальше
.19 июля 2017 года 17:24
"Российский рынок акций может закрыть день в "минусе", но основные потери ему были предоставлены бумагами, по которым пройдёт дивидендная отсечка. В торгах по системе T+2 они уже сегодня были без дивидендной составляющей. Затем уже можно ожидать дальнейших попыток роста", - обращает внимание... читать дальше
.19 июля 2017 года 16:54
"В среду, несмотря на нейтральный внешний фон, российский фондовый рынок открылся существенным снижением, но уже к середине дня ему удалось отыграть большую часть потерь. Поводом к восстановлению стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше 49 долларов. Также... читать дальше
.19 июля 2017 года 16:10
Если Brent возобновит падение на данных о запасах в США, продажи на рынке акций могут ускориться до конца дня - InstaForex
Торги на российском фондовом рынке сегодня проходят в режиме умеренных продаж. Неоднозначный внешний фон и дивидендные "гэпы" сделали свое дело, и даже возобновление роста нефтяных котировок не смогло нивелировать влияние этих двух факторов. Впрочем, новые попытки тестирования уровня $49 за баррель... читать дальше
.19 июля 2017 года 15:30
Москва. 19 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль растет к бивалютной корзине благодаря подъему нефти. читать дальше
.19 июля 2017 года 15:23
"После коррекции, которая была на прошлой неделе (с отметки 60 рублей, почти 61), доллар "нащупал" поддержку на уровне 59. Пока что не пробивает эту поддержку вниз. Следующий же уровень поддержки - 58,5-58. Нельзя гарантировать, что доллар не дойдёт до такого уровня, однако отметок 55-56 в... читать дальше
.19 июля 2017 года 14:56
"Курс доллара на Московской бирже в среду держится на отметке 59 рублей 20 копеек, евро торгуется в районе отметки 68 рублей 20 копеек. Коррекция на российском валютном рынке сохраняется, и, вполне вероятно, что в ближайшее время при отсутствии потрясений на нефтяном рынке мы не увидим больших... читать дальше
.19 июля 2017 года 14:36
"Несмотря на нейтральный внешний фон, сложившийся к началу торговой сессии среды, российские индексы акций начали день со снижения, что связано с дивидендными отсечками. Так, например, под давлением дешевеющих акций "Газпрома" (-4%) и "Алросы" (-7,2%) индекс ММВБ теряет 0,5%, отступив от значимого... читать дальше
.19 июля 2017 года 14:14
Потенциала для значительного укрепления рубля не видно, но нет и негативных факторов - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль торгуется без значительных изменений к доллару в условиях "бокового" движения котировок "черного золота". Потенциала для значительного укрепления российской валюты не видно, однако отсутствуют и негативные факторы, способные спровоцировать резкое падение рублевого курса. Цены на нефть... читать дальше
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