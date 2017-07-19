Российская валюта продолжит закрепляться в коридоре 58,60-60,20 за доллар - Бинбанк

"С начала недели российская валюта несколько "отстала" от динамики остальных валют emerging markets. Доллар США существенно потерял позиции после слабой статистики, вышедшей по американской экономике в пятницу, ослабление доллара ко всем валютам усилилось на фоне провала законопроекта Д. Трампа по отмене Obamacare, что в принципе ставит под сомнение возможности президента США реализовывать заявленные ранее меры поддержки экономики. В результате и валюты развивающихся стран, и валюты развитых стран в последние дни существенно укрепили позиции, и лишь российская валюта на фоне высокой вероятности принятия дополнительного пакета санкций против РФ в ближайшие месяцы оставалась в "боковом коридоре". Тем не менее, мы продолжаем ожидать, что со стороны Европейского Центрального Банка, заседание которого состоится в четверг, последуют заявления о готовности продолжать программу выкупа активов минимум до конца 2017 года, а ее сворачивание будет медленным процессом. По нашему мнению, такие заявления могут только дополнительно поддержать спрос на рисковые активы, к которым относятся и рублевые. Соответственно, ожидаем что при нефти 48-50$ российская валюта продолжит медленно двигаться в сторону укрепления, приближаясь к нижней границе коридора 58,60-60,20 рублей за доллар США", - отмечает замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.