Фондовые индексы могут выйти в "плюс" - ИК "ФИНАМ"

"В среду, несмотря на нейтральный внешний фон, российский фондовый рынок открылся существенным снижением, но уже к середине дня ему удалось отыграть большую часть потерь. Поводом к восстановлению стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше 49 долларов. Также "быки" были поддержаны ситуацией в Европе, где основные индексы прибавляют до 0,3%. К середине дня индексы ММВБ и РТС снижались на 0,2%, отступив до 1942 и 1035 пунктов соответственно. Во второй половине торгов основным фактором для российских активов станут данные по запасам углеводородов от Министерства энергетики США. Если статистика продемонстрирует снижение запасов, это позволит нефти марки Brent подняться в район 50 долларов, что будет способствовать спросу в наших активах. При таком развитии сценария к концу основной сессии российские индексы полностью отыграют свои потери и выйдут в "плюс", а рубль продолжит свое укрепление по отношению к основным мировым валютам", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.