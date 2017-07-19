Рубль развернулся вверх к доллару и евро благодаря росту нефти

Москва. 19 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль растет к бивалютной корзине благодаря подъему нефти.

Курс доллара США составил 59,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,12 руб./EUR1, опустившись на 27 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 18,34 копейки - до 63,14 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 20 июля на 12,87 копейки, до 59,24 руб./$1, и опустил курс евро на 12,46 копейки, до 68,28 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря увеличению цен на нефть, подготовке компаний-экспортеров к налоговому периоду, дивидендным выплатам, а также росту интереса инвесторов к операциям carry trade в связи с уменьшением вероятности более быстрых темпов повышения процентной ставки со стороны ФРС США.

Нефть перешла к росту в ходе торгов в среду в ожидании данных о запасах и добыче нефти в США. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 0,43% - до $49,05 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 0,26% - до $46,55 за баррель.

Официальные показатели добычи и запасов топлива в США будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 17:30 мск. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает сокращение резервов нефти на 3 млн баррелей за минувшую неделю. Между тем накануне Американский институт нефти (API), получающий информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, сообщил о росте нефтяных резервов в США на 1,6 млн баррелей.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, рубль на торгах в среду повышается, однако его дальнейшие перспективы не очевидны. "Потенциала для значительного укрепления российской валюты не видно, однако отсутствуют и негативные факторы, способные спровоцировать резкое падение рубля. Цены на нефть восстанавливаются после утреннего снижения, причиной которого стал отчет Американского института нефти о росте недельных запасов в США, инвесторы ждут публикации официальной статистики от американского Минэнерго. Доллар США пытается отойти от многомесячных минимумов, но продолжает оставаться под давлением после политического поражения республиканцев, которые не смогли обеспечить принятие реформы здравоохранения. Провал реформы ставит под сомнение способность президента Дональда Трампа выполнить предвыборные обещания и обеспечить рост экономики США", - считает аналитик.

"В ближайшие дни локальная поддержка для рубля, возможно, будет исходить со стороны приближающегося налогового периода (пик выплат приходится на 25-28 июля, общий объем мы оцениваем в 920 млрд рублей) и крупных дивидендных выплат (в четверг инвесторы получат около 155 млрд рублей дивидендов от "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти"), что может несколько увеличить спрос на рублевую ликвидность. В целом, вероятно, до четверга, когда состоится заседание ЕЦБ, большой активности в валютах развивающихся рынков мы не увидим. Аппетит к риску на глобальных рынках остается определяющей историей для рубля и других валют emerging markets", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"Текущая неопределенность на мировых рынках выгодна высокодоходным валютам. Риски агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС США существенно снизились, что позволяет инвесторам вернуться к реализации высокодоходных спекулятивных стратегий. В то же время возвращение инвесторов на развивающиеся рынки может носить временный характер, поскольку в случае смещения баланса рисков от потенциальных действий ФРС к опасениям за рост экономики США отказ от подобных спекуляций может вновь иметь место", - полагает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) не изменились в среду в сравнении с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая понизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,2% годовых. Ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,23% годовых, ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,23%, 9,21% и 9,07% годовых соответственно.

"Окончание периода усреднения обязательных резервов и относительно невысокие объемы привлечения ликвидности на депозитных аукционах ЦБ РФ должны сохранить относительно благоприятные условия на рынке. Следующие налоговые платежи пройдут во второй половине будущей недели и потребуют порядка 900 млрд рублей", - отмечает В.Евстифеев.