Если Brent возобновит падение на данных о запасах в США, продажи на рынке акций могут ускориться до конца дня - InstaForex

"Торги на российском фондовом рынке сегодня проходят в режиме умеренных продаж. Неоднозначный внешний фон и дивидендные "гэпы" сделали свое дело, и даже возобновление роста нефтяных котировок не смогло нивелировать влияние этих двух факторов. Впрочем, новые попытки тестирования уровня $49 за баррель Brent несколько смягчают негатив. Эйфория на мировых фондовых площадках, которая наблюдалась еще утром, развеивается, и в немалой степени снижение активности покупателей связано с предстоящим заседанием ЕЦБ, которое попадет под особенно пристальное внимание инвесторов. Это сдерживает потенциал роста и на российском рынке. Если еще и нефть Brent возобновит падение на данных о запасах в США, продажи могут ускориться до конца сегодняшних торгов", – полагает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.