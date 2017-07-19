Во второй половине дня фондовые индексы могут продолжить движение вниз - Dukascopy Bank SA

"Несмотря на нейтральный внешний фон, сложившийся к началу торговой сессии среды, российские индексы акций начали день со снижения, что связано с дивидендными отсечками. Так, например, под давлением дешевеющих акций "Газпрома" (-4%) и "Алросы" (-7,2%) индекс ММВБ теряет 0,5%, отступив от значимого уровня 1950 пунктов. Европейские индексы на текущий момент торгуются разнонаправлено, так как в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ инвесторы заняли выжидательную позицию. Цены на нефть за последние сутки не изменились и в ожидании данных от Минэнерго США по изменению объемов сырой нефти и суточного производства сырья на прошлой неделе колеблются вблизи $48,6 за баррель марки Brent. Во второй половине дня мы ожидаем продолжения снижения российских индексов акций в случае, если будет сообщено о росте запасов нефти в США. Дополнительное давление на российские индексы может оказать и рост инфляции в середине июня, что означает пересмотр прогнозов дальнейшего снижения ключевой ставки со стороны ЦБ РФ", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.