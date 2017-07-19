Потенциала для значительного укрепления рубля не видно, но нет и негативных факторов - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль торгуется без значительных изменений к доллару в условиях "бокового" движения котировок "черного золота". Потенциала для значительного укрепления российской валюты не видно, однако отсутствуют и негативные факторы, способные спровоцировать резкое падение рублевого курса. Цены на нефть восстанавливаются после утреннего снижения. Инвесторы ждут публикации официальной статистики от Управления энергетической информации (EIA), чтобы при необходимости скорректировать планы. Американская валюта пытается отойти от многомесячных минимумов, но продолжает оставаться под давлением после политического поражения республиканцев, которые не смогли обеспечить принятие реформы здравоохранения. Провал реформы ставит под сомнение способность Дональда Трампа выполнить предвыборные обещания и обеспечить рост экономики США. Поддержкой рублю в ближайшие дни продолжит выступать продажа выручки экспортерами в рамках налогового периода. Ожидаемый торговый диапазон составляет 58,65-59,65 руб./доллар", - указывает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.