У нефтяных цен есть шанс двинуться к $50 за баррель - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на недельных максимумах и откатились вниз после того, как рынок получил сигнал, что данные по запасам в США за прошлую неделю могут оказаться хуже ожиданий. Агентство энергетической информации (EIA) сегодня опубликует данные по коммерческим запасам нефти в США за предыдущую неделю. Между данными от EIA и API существует достаточно глубокая связь, что неудивительно, так как EIA в свои расчеты включает выборку API. Поэтому, если там зафиксирован рост на 1,6 миллиона баррелей, то существует высокая вероятность, что отчет от EIA преподнесет неприятный сюрприз. Это уже закладывается в цены, и они падают. Но полагаю, что снижение цен из-за роста запасов окажется краткосрочным. Куда более важным видится обсуждение возможности заморозки добычи со стороны Ливии и Нигерии на встрече мониторингового комитета в понедельник, 24 июля. Там можно ожидать хороших новостей, которые могут двинуть котировки к 50 долларам за баррель", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.