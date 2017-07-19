ИК "Открытие Капитал" поставила на пересмотр оценку и рейтинг акций М.Видео

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" поставила на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для акций "М.Видео" (MOEX: MVID), сообщается в обзоре ИК.

Аналитики советуют дождаться результатов оферты от "Сафмара" на выкуп акций у миноритариев "М.Видео" (срок действия оферты закончился 10 июля), объявления новой стратегии компании и дивидендной политики, а также подробностей относительно free float ритейлера.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "М.Видео", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 413,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 413 рублей за штуку.