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Главная / Мнения аналитиков / Пессимистичный настрой вновь набирают силу на нефтяном рынке - "Нордеа Банк"
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19 июля 2017 года 11:52
Пессимистичный настрой вновь набирают силу на нефтяном рынке - "Нордеа Банк"
"Усилившиеся в последнее время сигналы о том, что сделка ОПЕК+ пробуксовывает делают рынок нефти более восприимчивым к негативным сигналам. В частности, накануне заявления саудовской стороны о готовности в одностороннем порядке пойти на дополнительное сокращение добычи не получили заметной поддержки. В то время как решение Эквадора выйти из соглашения по ограничению породило опасения о том, что это событие может послужить триггером для остальных и вызвать "эффект домино". Эффективность сделки оставляет желать лучшего в условиях того, что рынок получил заметное дополнительное предложение со стороны США, Ливии и Нигерии. Однако стоит отметить, что сделка все же работает, и ее отсутствие вряд ли позволило бы рынку сейчас даже засматриваться на уровни $50+. Цены не растут, но они остаются выше $40-45/bbl, что с учетом сдержанного потенциала роста спроса уже неплохо. Локально новостной фон отяжеляют данные от API, указавшие на рост запасов нефти в США по итогам недели, а также сигналы по ослаблению спроса со стороны Китая (ожидается, что CPCC переработает меньше на 1 mn t / month за летний период). Сегодня в фокусе будет статистика от Минэнерго США. В целом же большее внимание сейчас заслуживает встреча в Санкт-Петербурге, где, возможно, многие вопросы будут прояснены (присоединение к сделке Ливии, Нигерии, возможные дополнительные шаги). Краткосрочно Brent будет в диапазоне $47,5-50", - комментирует ситуацию аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.
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19 июля 2017 года 19:45
Москва. 19 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль растет к бивалютной корзине благодаря скачку цен на нефть. читать дальше
.19 июля 2017 года 19:35
Москва. 19 июля. Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом индексов благодаря подъему мировых фондовых площадок и нефти после выхода оптимистичной статистики Минэнерго США о запасах сырья; снизились в цене бумаги "АЛРОСА", "Газпрома" и "Транснефти" из-за отсечек дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.19 июля 2017 года 19:19
"К середине недели на нефтяном рынке ожидаемо продолжается "боковое" движение цен вблизи уровней $49,5. Хрупкое равновесие достигается за счет действия нескольких факторов. С одной стороны, от понижательной динамики нефть спасают очередные данные от Минэнерго США, свидетельствующие о продолжении... читать дальше
.19 июля 2017 года 19:14
"С начала недели российская валюта несколько "отстала" от динамики остальных валют emerging markets. Доллар США существенно потерял позиции после слабой статистики, вышедшей по американской экономике в пятницу, ослабление доллара ко всем валютам усилилось на фоне провала законопроекта Д. Трампа по... читать дальше
.19 июля 2017 года 18:50
Москва. 19 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют умеренный рост благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 июля 2017 года 18:49
"Дивидендные отсечки за последний месяц внесли существенный вклад в динамику индекса ММВБ. Сам индекс рассчитывается на основе цен бумаг и игнорирует дивиденды. Из-за этого обстоятельства индексы ММВБ и РТС "недосчитались" примерно 3,4%, что на треть сократило отскок рынка с 15 июня, ограничив его... читать дальше
.19 июля 2017 года 18:15
"На валютных рынках сегодня не отмечается резких колебаний. Основные пары "застряли в узких диапазонах", да и значимых драйверов нет. Доллар пытается "выкарабкаться" после вчерашнего падения, но остается вблизи 10-месячных минимумов. Причем поддержку валюте не смогла оказать благоприятная... читать дальше
.19 июля 2017 года 17:52
"На российском валютном рынке в последние несколько торговых сессий сформировался "узкий боковик". Сейчас валютная пара доллар/рубль торгуется вблизи отметки 59,1, демонстрируя околонулевую динамику с уровней закрытия прошлой пятницы. Вышеозначенная динамика лишь отчасти объясняется нейтральной... читать дальше
.19 июля 2017 года 17:24
"Российский рынок акций может закрыть день в "минусе", но основные потери ему были предоставлены бумагами, по которым пройдёт дивидендная отсечка. В торгах по системе T+2 они уже сегодня были без дивидендной составляющей. Затем уже можно ожидать дальнейших попыток роста", - обращает внимание... читать дальше
.19 июля 2017 года 16:54
"В среду, несмотря на нейтральный внешний фон, российский фондовый рынок открылся существенным снижением, но уже к середине дня ему удалось отыграть большую часть потерь. Поводом к восстановлению стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше 49 долларов. Также... читать дальше
.19 июля 2017 года 16:10
Если Brent возобновит падение на данных о запасах в США, продажи на рынке акций могут ускориться до конца дня - InstaForex
Торги на российском фондовом рынке сегодня проходят в режиме умеренных продаж. Неоднозначный внешний фон и дивидендные "гэпы" сделали свое дело, и даже возобновление роста нефтяных котировок не смогло нивелировать влияние этих двух факторов. Впрочем, новые попытки тестирования уровня $49 за баррель... читать дальше
.19 июля 2017 года 15:30
Москва. 19 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль растет к бивалютной корзине благодаря подъему нефти. читать дальше
.19 июля 2017 года 15:23
"После коррекции, которая была на прошлой неделе (с отметки 60 рублей, почти 61), доллар "нащупал" поддержку на уровне 59. Пока что не пробивает эту поддержку вниз. Следующий же уровень поддержки - 58,5-58. Нельзя гарантировать, что доллар не дойдёт до такого уровня, однако отметок 55-56 в... читать дальше
.19 июля 2017 года 14:56
"Курс доллара на Московской бирже в среду держится на отметке 59 рублей 20 копеек, евро торгуется в районе отметки 68 рублей 20 копеек. Коррекция на российском валютном рынке сохраняется, и, вполне вероятно, что в ближайшее время при отсутствии потрясений на нефтяном рынке мы не увидим больших... читать дальше
.19 июля 2017 года 14:36
"Несмотря на нейтральный внешний фон, сложившийся к началу торговой сессии среды, российские индексы акций начали день со снижения, что связано с дивидендными отсечками. Так, например, под давлением дешевеющих акций "Газпрома" (-4%) и "Алросы" (-7,2%) индекс ММВБ теряет 0,5%, отступив от значимого... читать дальше
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