Конец июля рубль может встретить ниже 60 за доллар - РосЕвроБанк

"Стоимость нефти продолжает снижаться, достигая 48,6 за баррель Brent, и на этом фоне рубль ожидаемо слабеет. Фактор поддержки со стороны налогового периода пока не ощущается в полной мере, так как пик выплат будет на следующей неделе, но нацвалюта показывает только умеренное падение, в том числе из-за серьезного ослабления доллара к мировым валютам. Торги в среду рубль начал с небольшого падения, торгуясь в районе 59,3-59,4 за доллар. Сегодня торги вряд ли покажут высокую волатильность, рубль пока не готов падать ниже 60 из-за позитивных краткосрочных ожиданий, но и добиться его роста выше 59 у рынка не получается. Серьезный спрос на рубли со стороны экспортеров, судя по всему, будет "размазан" во времени, поэтому влияние на курс окажется ограниченным, тогда как нерезиденты постепенно сокращают свой интерес к рублевым активам, а крупные западные игроки вовсе наращивают позиции против рубля. Краткосрочные факторы поддержки быстро закончатся, и рынок вновь вспомнит о возможных новых санкциях против России и пока еще неясных перспективах рынка нефти. Кроме того, фактор платежного баланса также будет оказывать давление. В результате конец июля рубль может встретить ниже 60 за доллар", - комментирует ситуацию начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.