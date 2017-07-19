Возможно незначительное ослабление пары евро/рубль - FxPro

"Сегодня доллар может начать осторожное восстановление на фиксации прибыли от евро и перед выходом недельной статистики по запасам нефти в США сегодня вечером. В паре EUR/RUB осторожный настрой игроков сегодня в течение дня может вылиться в движение, противоположное основному тренду, то есть в незначительное ослабление пары", - предполагает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.