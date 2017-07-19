Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 19 июля. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в среду, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,28-59,37 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,37 руб./$1 (+19,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 68,45 руб./EUR1 (+6 копеек), стоимость бивалютной корзины поднялась на 10,61 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 63,46 рубля.

Доллар при этом оказался лишь на 0,2 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,92 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль опускается к доллару и евро на старте торгов среды на фоне нефти, дешевеющей на данных о запасах топлива в США. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,45% - до $48,62 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду опустились на 0,47% - до $46,28 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, нефтяные резервы в США за минувшую неделю увеличились на 1,6 млн баррелей. До этого они снижались две недели подряд. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные показатели министерство энергетики страны опубликует в среду в 17:30 мск.