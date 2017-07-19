Фондовый рынок сегодня будет находиться в неопределенном состоянии - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок сегодня будет находиться в неопределенном состоянии. Однако некоторые игроки могут зафиксировать прибыль от "длинных" позиций, и индекс РТС снизится в пределах 0,5%. На динамику торгов будут влиять данные по числу выданных разрешений на строительство в США (15:30 мск) и запасам нефти в США (17:30 мск). Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Яндекса", "Сбербанка" и "Интер РАО", которые пользуются спросом в последние дни. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Аэрофлота", они корректируются вниз после сильного роста с начала месяца", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.