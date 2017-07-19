Более вероятен сценарий проторговки узкого диапазона 58,9-59,5 рубля за доллар - "Открытие Брокер"

Российский рынок в начале дня покажет незначительные отклонения от уровней закрытия накануне. С одной стороны, нефть почти не изменилась относительно значений середины предыдущего дня, но в то же время рубль может немного ослабнуть. С другой стороны, в среду Минфин проведёт аукционы ОФЗ на 38,8 млрд рублей, и есть предположение, что они всё же покажут достаточный высокий спрос. Соответственно, в дневные часы рубль будет склоняться к укреплению. Поэтому более вероятен сценарий проторговки узкого диапазона 58,9-59,5 за доллар.