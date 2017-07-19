19 июля 2017 года 09:50
Утренние прогнозы: негативное начало торгов
В среду аналитики предполагают негативное начало фондовых торгов. Период низкой волатильности на мировых рынках не способствует оживлению на рынке акций.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1930-1935 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что ожидаемый экс-дивидендный разрыв в акциях "Газпрома", "АЛРОСА" и "Транснефти", завершающий сезон дивидендных отсечек, окажет сегодня существенное негативное влияние на динамику этого фондового индикатора".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Консолидация в узких диапазонах по российским фондовым индексам остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе – период низкой волатильности на мировых рынках не способствует оживлению".
"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "В среду рынок откроется без учета дивидендов "Газпрома", "Транснефти" и "Алросы", суммарный эффект всех этих выплат составит около 25 пунктов, что в условиях умеренно позитивного внешнего фона на утро может определить открытие сессии вблизи 1925-1930 пунктов по индексу ММВБ".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский фондовый рынок сегодня будет находиться в неопределенном состоянии. Однако некоторые игроки могут зафиксировать прибыль от "длинных" позиций, и индекс РТС снизится в пределах 0,5%. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Яндекса", "Сбербанка" и "Интер РАО", которые пользуются спросом в последние дни. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Аэрофлота", они корректируются вниз после сильного роста с начала месяца".
Опубликовано: /Финмаркет/
.
19 июля 2017 года 19:45
Москва. 19 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль растет к бивалютной корзине благодаря скачку цен на нефть. читать дальше
.
19 июля 2017 года 19:35
Москва. 19 июля. Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом индексов благодаря подъему мировых фондовых площадок и нефти после выхода оптимистичной статистики Минэнерго США о запасах сырья; снизились в цене бумаги "АЛРОСА", "Газпрома" и "Транснефти" из-за отсечек дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.
19 июля 2017 года 19:19
"К середине недели на нефтяном рынке ожидаемо продолжается "боковое" движение цен вблизи уровней $49,5. Хрупкое равновесие достигается за счет действия нескольких факторов. С одной стороны, от понижательной динамики нефть спасают очередные данные от Минэнерго США, свидетельствующие о продолжении... читать дальше
.
19 июля 2017 года 19:14
"С начала недели российская валюта несколько "отстала" от динамики остальных валют emerging markets. Доллар США существенно потерял позиции после слабой статистики, вышедшей по американской экономике в пятницу, ослабление доллара ко всем валютам усилилось на фоне провала законопроекта Д. Трампа по... читать дальше
.
19 июля 2017 года 18:50
Москва. 19 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют умеренный рост благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.
19 июля 2017 года 18:49
"Дивидендные отсечки за последний месяц внесли существенный вклад в динамику индекса ММВБ. Сам индекс рассчитывается на основе цен бумаг и игнорирует дивиденды. Из-за этого обстоятельства индексы ММВБ и РТС "недосчитались" примерно 3,4%, что на треть сократило отскок рынка с 15 июня, ограничив его... читать дальше
.
19 июля 2017 года 18:15
"На валютных рынках сегодня не отмечается резких колебаний. Основные пары "застряли в узких диапазонах", да и значимых драйверов нет. Доллар пытается "выкарабкаться" после вчерашнего падения, но остается вблизи 10-месячных минимумов. Причем поддержку валюте не смогла оказать благоприятная... читать дальше
.
19 июля 2017 года 17:52
"На российском валютном рынке в последние несколько торговых сессий сформировался "узкий боковик". Сейчас валютная пара доллар/рубль торгуется вблизи отметки 59,1, демонстрируя околонулевую динамику с уровней закрытия прошлой пятницы. Вышеозначенная динамика лишь отчасти объясняется нейтральной... читать дальше
.
19 июля 2017 года 17:24
"Российский рынок акций может закрыть день в "минусе", но основные потери ему были предоставлены бумагами, по которым пройдёт дивидендная отсечка. В торгах по системе T+2 они уже сегодня были без дивидендной составляющей. Затем уже можно ожидать дальнейших попыток роста", - обращает внимание... читать дальше
.
19 июля 2017 года 16:54
"В среду, несмотря на нейтральный внешний фон, российский фондовый рынок открылся существенным снижением, но уже к середине дня ему удалось отыграть большую часть потерь. Поводом к восстановлению стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше 49 долларов. Также... читать дальше
.
19 июля 2017 года 16:10
Торги на российском фондовом рынке сегодня проходят в режиме умеренных продаж. Неоднозначный внешний фон и дивидендные "гэпы" сделали свое дело, и даже возобновление роста нефтяных котировок не смогло нивелировать влияние этих двух факторов. Впрочем, новые попытки тестирования уровня $49 за баррель... читать дальше
.
19 июля 2017 года 15:30
Москва. 19 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль растет к бивалютной корзине благодаря подъему нефти. читать дальше
.
19 июля 2017 года 15:23
"После коррекции, которая была на прошлой неделе (с отметки 60 рублей, почти 61), доллар "нащупал" поддержку на уровне 59. Пока что не пробивает эту поддержку вниз. Следующий же уровень поддержки - 58,5-58. Нельзя гарантировать, что доллар не дойдёт до такого уровня, однако отметок 55-56 в... читать дальше
.
19 июля 2017 года 14:56
"Курс доллара на Московской бирже в среду держится на отметке 59 рублей 20 копеек, евро торгуется в районе отметки 68 рублей 20 копеек. Коррекция на российском валютном рынке сохраняется, и, вполне вероятно, что в ближайшее время при отсутствии потрясений на нефтяном рынке мы не увидим больших... читать дальше
.
19 июля 2017 года 14:36
"Несмотря на нейтральный внешний фон, сложившийся к началу торговой сессии среды, российские индексы акций начали день со снижения, что связано с дивидендными отсечками. Так, например, под давлением дешевеющих акций "Газпрома" (-4%) и "Алросы" (-7,2%) индекс ММВБ теряет 0,5%, отступив от значимого... читать дальше
.