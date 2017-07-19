Утренние прогнозы: негативное начало торгов

В среду аналитики предполагают негативное начало фондовых торгов. Период низкой волатильности на мировых рынках не способствует оживлению на рынке акций.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1930-1935 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что ожидаемый экс-дивидендный разрыв в акциях "Газпрома", "АЛРОСА" и "Транснефти", завершающий сезон дивидендных отсечек, окажет сегодня существенное негативное влияние на динамику этого фондового индикатора".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Консолидация в узких диапазонах по российским фондовым индексам остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе – период низкой волатильности на мировых рынках не способствует оживлению".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "В среду рынок откроется без учета дивидендов "Газпрома", "Транснефти" и "Алросы", суммарный эффект всех этих выплат составит около 25 пунктов, что в условиях умеренно позитивного внешнего фона на утро может определить открытие сессии вблизи 1925-1930 пунктов по индексу ММВБ".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский фондовый рынок сегодня будет находиться в неопределенном состоянии. Однако некоторые игроки могут зафиксировать прибыль от "длинных" позиций, и индекс РТС снизится в пределах 0,5%. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Яндекса", "Сбербанка" и "Интер РАО", которые пользуются спросом в последние дни. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Аэрофлота", они корректируются вниз после сильного роста с начала месяца".