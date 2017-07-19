На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 19 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику во вторник, при этом слабого повышения Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite было достаточно, чтобы обновить исторические максимумы. Рост в высокотехнологичном секторе компенсировал слабость операторов связи и нефтегазовых компаний. Вместе с тем аналитики предупреждают о сохранении политических рисков после провала попыток республиканцев заменить или хотя бы отменить реформу здравоохранения Obamacare.

Азиатские фондовые рынки повышаются в среду на фоне ослабления доллара США и доходностей облигаций, что повышает привлекательность инвестиций в регион. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,2% - до максимального уровня почти за 10 лет. При этом подъем индикатора продолжается восьмой день подряд. Отношение числа акций, цены которых растут, к тем, которые дешевеют, составляет 5 к 3. Лидером подъема выступает финансовый сектор. Японский индекс Nikkei увеличился на 0,09%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:45 МСК вырос на 0,91% вслед за повышением финансового сектора. Китайский индикатор Shanghai Composite к 8:37 МСК повысился на 0,76%, гонконгский Hang Seng - на 0,44%. В то же время южнокорейский индекс Kospi к 8:52 МСК опустился на 0,04%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в среду слабо снижаются на данных о запасах топлива в США. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,43% - до $48,63 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена увеличилась на 0,87%, завершив торги на уровне $48,84 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду опустились также на 0,43% - до $46,39 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, нефтяные резервы в США за минувшую неделю увеличились на 1,6 млн баррелей. До этого они снижались две недели подряд. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные показатели министерство энергетики страны опубликует в среду в 17:30 МСК. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагает сокращение резервов нефти на 3 млн баррелей за минувшую неделю.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 3,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 21,656 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,043 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 июля не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 517,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Внешэкономбанк-001Р-02" (+0,51%), "Металлоинвест БО-08" (+0,25%) и "Сбербанк БО-17" (+0,2%), а в лидерах снижения - "ГТЛК-001Р-03" (-0,3%), "МТС-001P-01" (-0,25%) и "Сбербанк БО-37" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей в размере 12% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые. Сбор заявок прошел 17-18 июля. Техническое размещение 2-летних бумаг запланировано на 20 июля. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Абсолют банк утвердил параметры выпуска биржевых облигаций серии БО-001Р-03 на 550 млн рублей. Трехлетние облигации планируется размещать по открытой подписке. Ставки 1-2-го купонов бондов установлены на уровне 10% годовых. Андеррайтером по выпуску выступит Росбанк (MOEX: ROSB).

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 13-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-04 в размере 9,2% годовых (16,9 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Эмитент провел размещение 10-летнего выпуска БО-04 объемом 8 млрд рублей в июле 2014 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущего 12-го купона установлена в размере 10,15% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 5,263% от номинала выплачиваются через каждые полгода, начиная с даты выплаты 4-го купона. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 28 июля 2017 года.

ООО "Прайм Финанс" установило ставку 9-го купона облигаций 1-й серии на уровне 10,59% годовых (52,8 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации 1-й серии объемом 11,75 млрд рублей ООО "Прайм Финанс" разместило летом 2013 года.

ООО "РГС Недвижимость" установило ставку 4-7-го купонов по биржевым облигациям серии БО-П02 на уровне 12,5% годовых (62,33 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации на 3 млрд рублей были размещены в январе 2016 года в рамках программы биржевых облигаций. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,5% годовых, 2-3-го купонов - 12,5% годовых.

АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) выкупило в рамках оферты 5 млн 978,084 тыс. биржевых облигаций серии БО-01 и 4 млн 946,982 тыс. бондов серии БО-02. Объем выпуска БО-01 в обращении составляет 6 млрд рублей, БО-02 - 5 млрд рублей. Соответственно, "Уралвагонзавод" выкупил 99,63% выпуска облигаций БО-01 и 98,94% выпуска БО-02 на общую сумму 10,925 млрд рублей. Компания разместила оба выпуска в июле 2013 года. Семилетние облигации имеют 14 полугодовых купонов. Купонная ставка 1-3-го купонов была установлена на уровне 9% годовых, 4-го купона - 17,75% годовых, 5-8-го купонов - 16,75% годовых, 9-го купона - 9% годовых. Следующая оферта по выпускам состоится 16 января 2018 года.