MSCI Asia Pacific достиг максимума за 10 лет

Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику во вторник. Азиатские фондовые рынки повышаются в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду слабо снижаются.

Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику во вторник, при этом слабого повышения Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite было достаточно, чтобы обновить исторические максимумы.

Рост в высокотехнологичном секторе компенсировал слабость операторов связи и нефтегазовых компаний, пишет MarketWatch.

Вместе с тем аналитики предупреждают о сохранении политических рисков после провала попыток республиканцев заменить или хотя бы отменить реформу здравоохранения Obamacare.

Рынок акций США входит в число самых дорогих и перепроданных в мире по ряду показателей, отмечают аналитики. Коэффициент P/E (соотношение стоимости акций и прибыли компаний) для американского рынка составляет 22,4 против 12,9 в Южной Корее и Чехии, 21,1 - в Индонезии. Показатель CAPE в США равен 28 по сравнению с 13,5 в Испании, 19,8 - во Франции, 26,2 - в Японии.

Цены на импортные товары, ввозимые в США, снизились в июне на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,5% в годовом выражении. Темпы роста цен без учета нефти составили 1,4% в годовом выражении, что соответствует максимуму с марта 2012 года.

Акции Netflix Inc. подорожали на 13,5%, до рекорда. Число подписчиков сервиса выросло на 5,2 млн при ожидавшемся повышении на 3,23 млн. Netflix также зафиксировала выручку выше ожиданий, хотя прибыль на акцию была немного слабее прогноза.

Цена бумаг Alphabet поднялась на 1,1%, Amazon.com - на 1,4%, Facebook - на 2%.

Рыночная стоимость Bank of America уменьшилась на 0,5% на торгах в Нью-Йорке после публикации квартальной отчетности. Цена бумаг Goldman Sachs упала на 2,6%. Финрезультаты банков в целом были лучше ожиданий рынка, но инвесторы встревожены сокращением их выручки от торговых операций соответственно на 17% и 9%.

Курс акций Johnson & Johnson вырос на 1,8%, так как прибыль и выручка компании превысили прогнозы Уолл-стрит и она уже во второй раз улучшила оценки прибыли и выручки на 2017 год в целом.

Цена бумаг Harley-Davidson Inc. рухнула на 5,9% из-за ухудшения прогноза годовой прибыли.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 18 июля снизился на 54,99 пункта (0,25%) - до 21574,73 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 1,47 пункта (0,06%) - до 2460,61 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 29,87 пункта (0,47%) и составил 6344,31 пункта.

Азиатские фондовые рынки повышаются в среду на фоне ослабления курса доллара США и доходностей облигаций, что повышает привлекательность инвестиций в регион.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,2% - до максимального уровня почти за 10 лет, сообщило агентство Bloomberg. При этом подъем индикатора продолжается восьмой день подряд.

Отношение числа акций, цены которых растут, к тем, которые дешевеют, составляет 5 к 3. Лидером подъема выступает финансовый сектор.

Давление на американскую нацвалюту оказывает неспособность Сената США утвердить реформу здравоохранения, а слабый доллар является позитивом для азиатских экономик, отмечает фондовый управляющий K2 Asset Management Джеймс Соутер.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:25 МСК увеличились соответственно на 0,12% и 0,08%. При этом значение Nikkei 225 превысило психологически важную отметку в 20000 пунктов после падения ниже этого уровня во вторник.

Акции Toho Co. прибавили в цене 7,4%, поскольку кинокомпания увеличила операционную прибыль в прошедшем квартале на 36% и улучшила прогноз на весь год на 10%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:45 МСК вырос на 0,91% вслед за повышением финансового сектора.

Цена акций австралийских банков "большой четверки" повышается после падения днем ранее. Курс ценных бумаг Westpac Banking вырос на 3,9%, Commonwealth Bank of Australia - на 3,3%, National Australia Bank - на 3,2%, Australia and New Zealand Banking - на 4,1%.

Австралийский банковский регулятор сообщил, что "большой четверке" надо будет увеличить коэффициент достаточности капитала Tier 1 примерно на 100 базисных пунктов. Аналитики посчитали такое повышение посильным для банков. Кроме того, введение новых требований произойдет только в 2020 году, отмечает MarketWatch.

Китайский индикатор Shanghai Composite к 8:37 МСК повысился на 0,76%, гонконгский Hang Seng - на 0,44%.

Акции китайских сталепроизводителей дорожают, поскольку аналитики ожидают сокращения избыточных мощностей в стране и повышения рентабельности производства. Так, рыночная стоимость Daye Special Steel поднялась на 5,2%. Maanshan Iron & Steel - на 7,1%, Nanjing Iron & Steel - на 6,8%, Baoshan Iron & Steel - на 3,3%.

В то же время южнокорейский индекс Kospi к 8:52 МСК опустился на 0,04%.

Цены на нефть эталонных марок в среду слабо снижаются на данных о запасах топлива в США, сообщает MarketWatch.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК подешевели на $0,12 (0,25%) - до $48,72 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена увеличилась на $0,42 (0,87%), завершив торги на уровне $48,84 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду опустились на $0,12 (0,26%) - до $46,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,38 (0,83%) и закончила день на уровне $46,4 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, нефтяные резервы в США за минувшую неделю увеличились на 1,6 млн баррелей. До этого они снижались две недели подряд. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные показатели министерство энергетики страны опубликует в среду в 17:30 МСК.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагает сокращение резервов нефти на 3 млн баррелей за минувшую неделю.