Сделка ОПЕК грозит "эффектом домино" - eToro

На рынке нефти продолжаются "метания" под воздействием противодействующих факторов. Но во всей этой волатильности некоторый прогресс все же можно увидеть. В моменте котировки Brent поднимались к 2-недельным максимумам в районе 49,40, однако отстоять уровень 49 так и не смогли, хотя и завершили торги в "плюсе", констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Поводом для локального скачка цен послужили известия из Саудовской Аравии, которая якобы рассматривает варианты сокращения объемов экспорта "черного золота" на 1 млн баррелей в сутки. Впрочем, эти заявления, похожие на вербальные интервенции, не возымели продолжительного эффекта. Похоже, участники рынка стали избирательнее реагировать на обещания экспортеров и пока не торопятся закладывать в цену такой сценарий. И поверят в это игроки, скорее всего, когда по факту увидят данные, отслеживающие перемещения нефтяных танкеров.

Между тем сделка ОПЕК продолжает разваливаться. Ливия и Нигерия не горят желанием присоединяться к ограничениям, продолжая восстанавливать добычу, Ирак не соблюдает дисциплину, а теперь еще и Эквадор, который не может исполнять свои обязательства в рамках соглашения из-за сложной экономической ситуации. Усилия картеля и без того меркли на фоне сланцевого бума в Штатах, не показывая должных результатов, и теперь с мировой арены может уйти психологический эффект от действий производителей.

Не исключено, что за Эквадором последует Венесуэла, которая действительно находится на грани катастрофы. Если ситуация будет складываться таким образом, то не исключено возникновение так называемого "эффекта домино", при котором примеру Эквадора последуют другие, более крупные производители, которые найдут свои отговорки, лишь бы не брать на себя дополнительные обязательства, изначально возложенные на других, предупреждает специалист eToro.