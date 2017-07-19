Возможно открытие сессии вблизи 1925-1930 пунктов по индексу ММВБ - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций во вторник следовал за изменением настроений на мировых рынках и умеренно снизился по ключевым индексам в преддверии завершения дивидендного сезона. Неустойчивость цен на нефть пока не создает больших возможностей для продолжения роста, к тому же откат индекса от сильной области сопротивления вблизи 1970 пунктов выглядит закономерно после достижения технической перекупленности. Мы продолжаем считать, что российские акции сохраняют потенциал для роста на фоне устойчивого спроса на активы развивающихся рынков и отдельные товарные активы, привлекательные стоимостные оценки и высокий уровень дивидендной доходности. Кроме того, в текущем году достаточно отчетливо ощущается поддержка за счет эффекта реинвестирования полученных дивидендов, что приводит к быстрому закрытию экс-дивидендных "гэпов". В среду рынок откроется без учета дивидендов "Газпрома", "Транснефти" и "Алросы", суммарный эффект всех этих выплат составит около 25 пунктов, что в условиях умеренно позитивного внешнего фона на утро может определить открытие сессии вблизи 1925-1930 пунктов по индексу ММВБ", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.