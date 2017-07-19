Экс-дивидендный разрыв в акциях "Газпрома", "АЛРОСА" и "Транснефти" окажет негативное влияние на индекс ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $48,7 за баррель, находясь под давлением после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на неожиданное увеличение запасов "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром немного прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1930-1935 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что ожидаемый экс-дивидендный разрыв в акциях "Газпрома", "АЛРОСА" и "Транснефти", завершающий сезон дивидендных отсечек, окажет сегодня существенное негативное влияние на динамику этого фондового индикатора", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.