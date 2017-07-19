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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Консолидация в узких диапазонах по российским фондовым индексам остается актуальным сценарием - ИФ "Олма"
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19 июля 2017 года 09:11

Консолидация в узких диапазонах по российским фондовым индексам остается актуальным сценарием - ИФ "Олма"

Консолидация в узких диапазонах по российским фондовым индексам остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев – период низкой волатильности на мировых рынках не способствует оживлению. Некоторое влияние на настрой трейдеров могут оказать данные по строительству домов и запасам нефти в США (15:30 мск и 17:30 мск соответственно). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации в области немногим выше 59 по паре доллар-рубль.

Опубликовано: /ИФ "Олма" /
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