Рубль растет к доллару и снижается к евро следом за динамикой на Forex

Москва. 18 июля. Доллар США снижается, евро растет на "Московской бирже" во вторник, рубль стабилен к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики валютных пар.

Курс доллара США составил 59,05 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,38 руб./EUR1, поднявшись на 22,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 5 копеек - до 63,25 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и растет к евро на вечерних торгах во вторник, следуя за динамикой пары "доллар-евро" на Forex, которая торгуется немногим ниже $1,16 впервые за последние 14 месяцев на усилении опасений инвесторов, что президент США Дональд Трамп не сумеет провести обещанные реформы в сфере здравоохранения.

Цены на нефть эталонных марок повышаются во вторник на сообщении о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность сокращения экспорта на 1 млн баррелей в сутки, чтобы ускорить ребалансировку рынка. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,48% - до $48,65 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,32% - до $46,38 за баррель.

Начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко сообщил "Интерфаксу", что значительную часть торгов во вторник рубль укреплялся к бивалютной корзине на фоне растущей нефти. "В целом на рынке сегодня сложилась позитивная ситуация для рубля, как и для большинства высокодоходных валют. Пара "доллар-рубль" снижалась до 58,89 руб./$1, а в целом диапазон по паре был 59,1-59,2 руб./$1. Существенных колебаний в течение дня не отмечалось, и, несмотря на "высокое" открытие, рынок сумел скорректироваться следом за нефтяными ценами", - отметил А.Панасенко.

"Доллар США остается в слабой позиции, в том числе и в паре с рублем. Пока пара "доллар-рубль" сохраняется выше 59,05 руб./$1, о потенциале дополнительной просадки всерьез говорить не стоит. В случае пробоя этого уровня поддержки "медведи" направятся к 58,8 руб./$1. Пара "евро-рубль", в свою очередь, чувствует себя превосходно, и снова целью подъема является 69 руб./EUR1. Покупатели в нефти предпринимают очередную попытку закрепиться выше $49 за баррель Brent. В этот раз они решили даже не дожидаться новостей по американским запасам, и может так случиться, что после выхода статистики движение сменится на противоположное", - считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Как и днем ранее, цене на нефть во вторник не удалось закрепиться выше $49 за баррель, а паре "доллар-рубль" вновь не удалось пройти отметку 59 руб./$1. Стоит добавить, что банки, вероятно, не торопятся конвертировать валюту к предстоящим платежам в бюджет и по дивидендам, так как пока обладают необходимым запасом рублевой ликвидности", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 19 июля на 30,48 копейки, до 59,37 руб./$1, и поднял курс евро на 78,24 копейки, до 68,4 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 1,92 копейки по отношению к понедельнику и составил 59,1951 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 4,36 копейки по отношению к 17 июля и составил 59,178 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 661,172 млн, из которых $1 млрд 207,857 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 453,315 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 58,52 копейки к понедельнику - до 68,3235 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 48,55 копейки по отношению к 17 июля и составил 68,3523 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR374,262 млн, из которых EUR156,-57 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR218,205 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) почти не изменились во вторник в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,23% годовых, ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,23% годовых. Ставки на срок 1 и 3 месяца также остались на уровне предыдущего дня - 9,23% и 9,21% соответственно, ставка на 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 9,07% годовых.

Банки разместили во вторник, 18 июля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 598,9 млрд рублей (при лимите в 690 млрд рублей) в среднем по ставке 8,91% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 11 июля, банки разместили в ЦБ РФ 540 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 8,88% годовых.

"Несмотря на стартовавший налоговый период, Банк России решил не урезать объем по своим абсорбирующим операциям, а наоборот, расширил его, вероятно, руководствуясь существенным объемом свободной ликвидности на корсчетах банков (более 2 трлн рублей на утро вторника). На очередном недельном аукционе ЦБ РФ был готов забрать на депозиты 690 млрд рублей (+150 млрд рублей по сравнению с лимитом на депозитном аукционе неделей ранее), однако банки разместили у регулятора лишь 600 млрд рублей. Чистый отток ликвидности в рамках депозитных операций с ЦБ РФ составит 42 млрд рублей и не окажет существенного влияния на ликвидную позицию банков", - подчеркивает Ю.Кравченко.