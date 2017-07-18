Рынок акций РФ просел под 1950 пунктов по ММВБ на фоне общемировой коррекции и укрепления рубля

Москва. 18 июля. Рынок акций РФ во вторник просел под отметку 1950 пунктов по индексу ММВБ на фоне общемировой коррекции и укрепления рубля, откат сдержала выросшая нефть в ожидании свежей статистики по запасам сырья в США.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1947,71 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1038,45 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар подешевел до 59,08 рубля (-0,25 рубля).

Упали из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2" "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-16,5% и +1% обыкновенные), бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-4,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -1% "префы").

Также подешевели бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Мосбиржи" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,6%).

Совладельцами "Транснефти" по итогам состоявшейся весной этого года сделки с крупным пакетом привилегированных акций трубопроводной монополии стали не только РФПИ, Российско-китайский инвестфонд и группа российских инвесторов, но и суверенные фонды Ближнего Востока.

В перспективе арабские фонды могут получить право голоса в "Транснефти", если будет реализовано предложение РФПИ конвертировать "префы" компании в обыкновенные акции.

Подросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "префы" "Татнефти" (+1,9%).

В Азии во вторник преобладало снижение индексов, негативное влияние на рынок Японии (индекс Nikkei 225 опустился к психологически важной отметке 20000 пунктов) оказало укрепление иены относительно доллара США на разочаровывающих данных о состоянии экономики США, что может заставить Федеральную резервную систему отказаться от планов дальнейшего повышения процентных ставок в этом году.

Следом снижается Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,2-1,3%), проседает Америка (индекс S&P 500 снизился на 0,1%), но подросла нефть.

Реакция на вышедшую в ФРГ статистику оказалась нейтральной. Индекс доверия института Zew к текущей ситуации в экономике Германии в июле просел до 86,4 пункта при прогнозах неизменности с уровня 88 пунктов, а индекс доверия на перспективу полгода опустился до 17,5 пункта при прогнозах снижения до 18 пунктов с июньских 18,6 пункта.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $48,79 за баррель (+0,8% и -1% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $46,55 за баррель (+0,7% и -1,1% накануне).

Негативное влияние на настроения трейдеров в понедельник оказали данные о повышении добычи в США и Ливии. С другой стороны, мировой спрос показывает признаки роста, отмечают эксперты.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США прогнозирует, что в августе производство в стране увеличится на 113 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и достигнет рекордных 5,585 млн б/с. Если эти ожидания оправдаются, добыча нефти в США будет повышаться по итогам восьмого месяца подряд, отмечает Dow Jones.

Между тем консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагает сокращение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей.

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, американские индексы акций взяли паузу в росте вблизи исторических максимумов, поскольку вновь появились опасения, что экономическим стимулам президента США Дональда Трампа не суждено быть реализованными при текущем раскладе политических сил в Конгрессе. В то же время низкие инфляционные риски в США (по факту замедление инфляции в отсутствие роста зарплат при занятости, близкой к полной) предполагают лишь очень умеренное ужесточение монетарной политики ФРС (еще одно повышение ставки до конца этого года оценивается с вероятностью всего в 42%) и не позволяют рассчитывать на заметную коррекцию рынков (для этого необходимо, чтобы публикуемая корпоративная отчетность оказалась хуже ожиданий).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Максима Воронова, рынок акций во вторник поддался внешним пессимистичным настроениям, среди лидеров падения выступили бумаги АФК "Система" из-за усиления беспокойства по поводу иска "Роснефти" (MOEX: ROSN). Американские площадки открылись падением на фоне отчетности ряда крупных компаний, а также на фоне новостей о задержке реформы системы здравоохранения в стране.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, рубль укрепляется в связи с приближением налогового периода и на фоне роста нефти, которая отыгрывает потери, опираясь на устойчивый спрос из Китая. Однако сохранение избыточного предложения из стран ОПЕК и США остается фактором риска для "нефтебыков". Инвесторы ожидают публикации данных о недельных запасах от Американского института нефти (API), а также официальной статистики от Управления энергетической информации (EIA).

Доллар получил удар после того, как Сенат США отказался рассматривать отмену медицинской реформы Obamacare, что стало чувствительным поражением президента Д.Трампа. Наблюдатели все больше сомневаются в способности политика выполнить предвыборные обещания. Столкнувшись с нехваткой голосов, республиканцы, вероятно, направят усилия на отмену основной части положений действующего законодательства в сфере здравоохранения.

По оценке аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, внешний фон со стороны крупнейших мировых площадок во вторник был негативным, а новостной поток по большей части формируется сезоном отчетностей. В Европе хуже прогнозов оказался отчет Ericsson, другие отчеты местных "голубых фишек" также не вселяют особого оптимизма. Американские компании пока публикуют в целом неплохие отчетности, однако инвесторы не спешат рисковать перед заседанием ФРС 26 июля и публикацией 28 июля первой оценки ВВП США за II квартал 2017 года.

Нефть подорожала, но диспозиция на рынке остается пока без изменений - инвесторы ждут сезонного спроса на жидкие углеводороды, который сформирует дефицит на рынке. Заметная волатильность обусловлена динамикой индекса доллара (DXY) в преддверии заседания ФРС и ожиданиями предстоящих недельных релизов по запасам от API и EIA.

Среди российских акций в лидерах отката выступили акции "РусАла", который объявил об остановке с 17 августа программы РДР на "Московской бирже": владельцам расписок имеет смысл перекладываться в полноценные акции Rusal (MOEX: RUAL) PLC.

В США Bank of America и Johnson&Johnson отчитались лучше ожиданий, Goldman Sachs отчитался лучше ожиданий по прибыли, но выручка от торговых операций оказалась слабее прогнозов. Соответственно, если планы реформ и буксуют, то корпоративный сектор пока поддерживает высокие ожидания рынка. К тому же вероятное повышение ставки ФРС отнесено участниками торгов уже на конец IV квартала.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в снижении лидировали акции АО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-13,9%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-9,5%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-6,4%), QIWI (MOEX: QIWI) (-6,3%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4%).

Выросли акции СК "Южурал-АСКО" (+35,2%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+20,8%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+12,1%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+8,7%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3,6%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,469 млрд руб. (из них 5,899 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).