Утренние прогнозы: движение вниз

Во вторник аналитики прогнозируют негативное открытие торгов акциями в РФ. Инвесторы могут нарастить "длоинные" позиции.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1955-1960 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что ожидаемый экс-дивидендный разрыв в акциях "Сургутнефтегаза", "ФСК ЕЭС" и "Россетей" сегодня окажет умеренное негативное влияние на поведение этого фондового индикатора".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ситуация в Азии не располагает к тому, чтобы на российском рынке акций утро прошло в оптимизме. Нефть вновь снижается, слабеет и доллар. Переговоры по вопросу дипломатической собственности между РФ и США завершились без результата. Можно ждать, что на старте сессии будут преобладать распродажи, хотя рубль и будет оставаться достаточно стабильным".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз на рынке акций, полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Сенаторы США фактически отказались одобрить пакет изменений в системе здравоохранения, предложенный президентом, что заставило участников рынка проявить сомнения в реализации и других инициатив Д, Трампа в экономической сфере. Прямым следствием усиления экономической неопределенности в США стало ослабление доллара на валютном рынке, и хотят этот фактор может иметь благоприятное (при прочих равных) влияние на спрос на рублевые активы, неопределенность негативно сказывается и на активности на рынках акций в целом, а значит, говорить о возможности притока капитала на российский рынок преждевременно".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Мы продолжаем считать, что российские акции сохраняют потенциал для роста на фоне устойчивого спроса на активы развивающихся рынков и отдельные товарные активы, привлекательные стоимостные оценки и высокий уровень дивидендной доходности. Локальную поддержку также является следствием проявления эффекта от реинвестирования дивидендов. Вместе с тем на текущей неделе формируются условия для перехода рынка к консолидации на фоне сочетания ряда факторов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "На американских, европейских и многих азиатских фондовых биржах наблюдается небольшая коррекция вниз после нескольких дней роста. После небольшой передышки рынки могут возобновить рост. Нефтяные котировки также откатились вниз от уровня 49 долларов за баррель смеси Brent. В такой ситуации мы ожидаем падения российского фондового рынка, сегодня индекс РТС может опуститься на 0,5-1%. Это позволит инвесторам воспользоваться моментом и нарастить "длинные" позиции. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по потребительским ценам в Великобритании (11:30 мск) и экономическим настроениям в Германии (12:00 мск)".