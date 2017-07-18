Цены евробондов РФ во вторник плавно подрастают вслед за подъемом UST

Москва. 18 июля. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне отмены голосования в Сенате по вопросу отмены большинства положений Obamacare. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 17 июля и составила 120,19% от номинала, что соответствует доходности 2,19% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 17 июля на 7 базисных пунктов - до 101,1% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 1,495% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США не изменился и составил 69,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 42 базисных пункта - до 112,55% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисных пункта и составила 5,01% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 39 базисных пунктов - до 109,36% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,96% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 18 базисных пунктов, до 104,39% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,15% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали на 2 пункта, до 107,11% от номинала, что соответствует доходности 3,575% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню).

"В первой половине дня ситуация в секторе российских еврооблигаций была относительно спокойной, колебания котировок в целом были незначительными. Но ближе к вечеру, к открытию торгов в США, на рынке базовых активов стали прослеживаться позитивные нотки, что привело к некоторому снижению доходности US Treasuries. Вслед за этим позитивным ценовым движением активизировались покупатели и в секторе отечественных евробондов. В свою очередь снижение процентных ставок на рынке базовых активов произошло вследствие провала голосования в Сенате США вопроса об отмене реформы здравоохранения Obamacare. Данное событие заставляет инвесторов усомниться в том, что и другие предвыборные обещания и программы нового президента США Дональда Трампа, которые должны были стимулировать экономический рост и повышение темпов инфляции, смогут получить одобрение в Конгрессе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

"Таким образом, рынок начинает закладывать в цены базовых активов более сдержанные темпы инфляции, а вслед за US Treasuries подтягиваются и долговые бумаги emerging markets. И российские евробонды в этом плане не являются исключением. Тем не менее, важным событием этой недели для всех долговых рынков станет очередное заседание Европейского Центробанка в четверг, от которого инвесторы ждут сигналов относительно дальнейшего монетарного курса", - считает А.Полютов.

Республиканцы Сената США, столкнувшись с нехваткой голосов, отказались от идеи провести законопроект о реформе системы здравоохранения. Сенат США на этой неделе планировал провести голосование об отмене большинства положений Obamacare - законодательства о системе здравоохранения, принятого при президенте Обаме, не заменяя его новыми инициативами. Два сенатора-республиканца покинули в понедельник ряды сторонников законопроекта об изменении Obamacare, что сделало невозможным его принятие в Сенате. До этого республиканцы уже потеряли два голоса из 52. Все 48 демократов в Сенате против реформы, поэтому республиканцы могли добиться успеха лишь при практическом полном единстве рядов по этому вопросу.