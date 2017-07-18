Позиции доллара станут еще более уязвимыми - eToro

"Сегодня торги на всех мировых площадках завязаны на событиях в Белом доме и реакции на них доллара США. После очередного провала администрации Трампа с реформой системы здравоохранения еще сильнее пошатнулась вера и в президента, и в доллар. Валюта падает по всему спектру рынка, что особенно "играет на руку" золоту, которое развивает недавнее ралли, обновляя 2-недельные максимумы.

"Американец"не пользовался особым спросом и до сегодняшних событий в Вашингтоне. В последнее время ряды "быков" изрядно поредели из-за настораживающей макростатистики, указывающей на дальнейшее замедление темпов роста экономики. На этой почве развиваются сомнения в том, что Федрезерв не отступит от своего плана и продолжит реализовывать сценарий ужесточения политики. К слову, неспособность администрации реализовать задуманные экономические преобразования дополняет эту негативную картину, хотя регулятор в своих планах не рассчитывал на скорые реформы. До заседания Федрезерва еще чуть больше недели, и сейчас доллару остается уповать на всплески технической коррекции, тогда как общий настрой, вероятно, будет оставаться негативным, а позиции валюты еще более уязвимыми", - полагает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.