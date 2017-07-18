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18 июля 2017 года 17:25
Позиции доллара станут еще более уязвимыми - eToro
"Сегодня торги на всех мировых площадках завязаны на событиях в Белом доме и реакции на них доллара США. После очередного провала администрации Трампа с реформой системы здравоохранения еще сильнее пошатнулась вера и в президента, и в доллар. Валюта падает по всему спектру рынка, что особенно "играет на руку" золоту, которое развивает недавнее ралли, обновляя 2-недельные максимумы. "Американец"не пользовался особым спросом и до сегодняшних событий в Вашингтоне. В последнее время ряды "быков" изрядно поредели из-за настораживающей макростатистики, указывающей на дальнейшее замедление темпов роста экономики. На этой почве развиваются сомнения в том, что Федрезерв не отступит от своего плана и продолжит реализовывать сценарий ужесточения политики. К слову, неспособность администрации реализовать задуманные экономические преобразования дополняет эту негативную картину, хотя регулятор в своих планах не рассчитывал на скорые реформы. До заседания Федрезерва еще чуть больше недели, и сейчас доллару остается уповать на всплески технической коррекции, тогда как общий настрой, вероятно, будет оставаться негативным, а позиции валюты еще более уязвимыми", - полагает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.
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18 июля 2017 года 19:34
Москва. 18 июля. Доллар США снижается, евро растет на "Московской бирже" во вторник, рубль стабилен к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики валютных пар. читать дальше
.18 июля 2017 года 19:32
Москва. 18 июля. Рынок акций РФ во вторник просел под отметку 1950 пунктов по индексу ММВБ на фоне общемировой коррекции и укрепления рубля, откат сдержала выросшая нефть в ожидании свежей статистики по запасам сырья в США. читать дальше
.18 июля 2017 года 18:52
Москва. 18 июля. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне отмены голосования в Сенате по вопросу отмены большинства положений Obamacare. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.18 июля 2017 года 18:49
"К вечеру на российском фондовом рынке ММВБ теряет чуть более 0,5% (до 1948 пунктов), а РТС на фоне крепнущей нацвалюты снижается менее чем на 0,2% (до 1038 пунктов). Внешний фон со стороны крупнейших мировых площадок отчётливо негативен: индекс стран Европы STOXX 600 падает на 1,09%, а... читать дальше
.18 июля 2017 года 18:17
В среду индекс ММВБ может упасть до 1939 пунктов, индекс РТС, вероятно, вырастет до 1044 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
Российский фондовый рынок во вторник снижался на фоне подорожания нефти. В лидерах роста находились бумаги "Яндекса", "Акрона", "Мосэнерго", префы "Татнефти". Основная масса фондовых индексов мира во вторник находилась в "красной зоне", и только на рынок основного торгового партнера Российской... читать дальше
.18 июля 2017 года 16:46
"ВТБ Капитал" поставил на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI), сообщается в обзоре инвестбанка. Аналитики "ВТБ Капитала" решили пересмотреть свои прогнозы относительно Qiwi по причине возникшей неопределенности вокруг компании... читать дальше
.18 июля 2017 года 16:22
середине дня российский рынок акций торговался в "минусе" на средних объёмах. Укрепление рубля негативно сказывалось на бумагах большинства нефтяников и металлургов. В целом снижение рублёвого индекса не носит какой-либо угрожающего характера и в большей степени отражает реакцию на изменение курса... читать дальше
.18 июля 2017 года 15:52
Пара евро/доллар получила неожиданную поддержку со стороны США. Пара добралась до отметки 1,1564. Все дело в том, что первый законопроект, который так долго продвигал Трамп, провалился: еще два сенатора в США ушли из лагеря сторонников реформы Obamacare. Это, прежде всего, является вотумом... читать дальше
.18 июля 2017 года 15:38
Москва. 18 июля. Доллар США снижается, евро лишь незначительно растет на "Московской бирже" во вторник, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря уверенному подъему нефти. читать дальше
.18 июля 2017 года 15:29
Во вторник российский рынок не смог сопротивляться внешнему фону и демонстрирует преимущественно негативную динамику под воздействием уклонения от рисков из-за событий в Белом доме, где Трамп потерпел очередную неудачу с планом реформы системы здравоохранения. Негатив частично сдерживает ситуация... читать дальше
.18 июля 2017 года 14:50
"Первую половину дня российские индексы завершили на отрицательной территории. Индекс ММВБ просел почти на 0,5%, достигнув отметки 1950 пунктов. Валютный индекс РТС на фоне укрепления рубля на 0,3% завершил первую половину дня без существенных изменений. Из отдельных российских историй выделить... читать дальше
.18 июля 2017 года 14:35
"Рубль утром укреплялся к доллару на нейтральном внешнем фоне. Ключевые факторы поддержки российской валюты – приближение налогового периода и возобновление умеренно позитивной динамики на нефтяном рынке. Нефть отыгрывает потери, опираясь на устойчивый спрос из Китая, однако сохранение избыточного... читать дальше
.18 июля 2017 года 14:20
"Во вторник, 18 июля, торги на европейских биржах начались со снижения основных индексов на фоне публикации слабых финансовых результатов Ericsson и Yara за прошлый квартал. А российские индексы, напротив, в первую половину сегодняшней торговой сессии находятся в "зеленой зоне". Во второй половине... читать дальше
.18 июля 2017 года 13:50
"Доллар слабеет из-за провала новой американской администрации с реформой. Отказ двух представителей республиканской партии поддержать законопроект о реформе Obamacare поставил под вопрос реформаторские возможности новой американской администрации. На этом фоне пара EUR/USD превысила... читать дальше
.18 июля 2017 года 13:12
"Рынку нефти явно не хватает новых позитивных историй для движения вверх. "Поход" к отметкам $50/bbl по Brent вновь откладывается. Новостной фон, связанный с ростом добычи в Казахстане и Ливии, необходимостью нарастить производство в Эквадоре для решения финансовых проблем страны, а также знаковый... читать дальше
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