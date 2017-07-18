Рубль отыграл утренние потери к доллару и евро благодаря уверенному росту нефти

Москва. 18 июля. Доллар США снижается, евро лишь незначительно растет на "Московской бирже" во вторник, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря уверенному подъему нефти.

Курс доллара США составил 59,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,16 руб./EUR1, поднявшись всего на 0,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 16,69 копейки - до 63,13 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 19 июля на 30,48 копейки, до 59,37 руб./$1, и поднял курс евро на 78,24 копейки, до 68,4 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл утренние потери и перешел к росту к бивалютной корзине благодаря ценам на нефть, уверенно поднимающимся на фоне существенного ослабления доллара на мировом рынке Forex. Американская валюта снизилась до десятимесячных минимумов на усилении опасений инвесторов, что президент США Дональд Трамп не сумеет провести обещанные реформы здравоохранения, так как Республиканская партия в Конгрессе столкнулась с нехваткой голосов для принятия соответствующего законопроекта. Поддержку рублю оказывает также подготовка компаний к налоговому периоду и дивидендные выплаты.

Цены на нефть эталонных марок растут во вторник после существенного снижения в понедельник. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,67% - до $49,23 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,58% - до $46,96 за баррель.

"Рубль во вторник укрепляется к доллару на нейтральном внешнем фоне. Ключевые факторы поддержки российской валюты - приближение налогового периода и возобновление умеренно позитивной динамики на нефтяном рынке. Нефть отыгрывает потери, опираясь на устойчивый спрос из Китая, однако сохранение избыточного предложения из стран ОПЕК и США сдерживает дальнейший подъем котировок. Инвесторы ожидают публикации данных о недельных запасах от Американского института нефти (API), а также официальной статистики от Управления энергетической информации (EIA)", - отметил руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Локальную поддержку рублю на этой неделе могут оказывать внутренние истории - дивидендные выплаты и налоговый период. В четверг инвесторы получат дивиденды от "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти" (общий объем оценивается в 155 млрд рублей), на следующую неделю приходится пик налоговых выплат в июле, что в совокупности может приводить к повышенному спросу на рублевую ликвидность. Но мы считаем влияние этих факторов ограниченным, и, на наш взгляд, основное влияние на рубль будет оказывать нефть и отношение инвесторов к риску на развивающихся рынках", - говорит аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"До конца следующей недели российская валюта будет укрепляться из-за действий экспортеров, которые конвертируют в рубли порядка $4,5 млрд. Это будет оказывать локальную поддержку рублю - пара "доллар-рубль" может даже попробовать взять уровень в 58,5 руб./$1, но рост в любом случае будет незначительным", - высказывает мнение заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) почти не изменились во вторник в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,23% годовых, ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,23% годовых. Ставки на срок 1 и 3 месяца также остались на уровне предыдущего дня - 9,23% и 9,21% соответственно, ставка на 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 9,07% годовых.

Банки разместили во вторник, 18 июля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 598,9 млрд рублей (при лимите в 690 млрд рублей) в среднем по ставке 8,91% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 11 июля, банки разместили в ЦБ РФ 540 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 8,88% годовых.