"ВТБ Капитал" поставил на пересмотр оценку и рейтинг для ADS Qiwi

"ВТБ Капитал" поставил на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI), сообщается в обзоре инвестбанка.

Аналитики "ВТБ Капитала" решили пересмотреть свои прогнозы относительно Qiwi по причине возникшей неопределенности вокруг компании после того, как оферта "Открытия" на выкуп акций Qiwi была признана несостоявшейся, а также из-за необходимости оценки потенциальных рисков для бумаг Qiwi в связи с этой ситуацией, отмечается в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $18,73 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $20,55 за штуку.