Текущие уровни по паре евро/доллар выглядят привлекательными для продаж - ГК "Форекс Клуб"

"Пара евро/доллар получила неожиданную поддержку со стороны США. Пара добралась до отметки 1,1564. Все дело в том, что первый законопроект, который так долго продвигал Трамп, провалился: еще два сенатора в США ушли из лагеря сторонников реформы Obamacare. Это, прежде всего, является вотумом недоверия политике президента, а также сомнением по поводу реализации всех остальных обещанных реформ. И это удар по доллару. Однако мы не стали бы торопиться покупать евро на текущем этапе. Потому что впереди заседание ЕЦБ по ставке. И в последнее время Марио Драги выступал с большим оптимизмом, что заставило трейдеров думать, что скоро будет свернута программа стимулирования экономики. А это первый шаг к повышению ставок, что является поводом покупать евро. Но ЕЦБ консерватор, и он не любит, когда рынок слишком переоценивает реальность. В этот раз глава центробанка может "охладить" рынки. И это вызовет масштабные распродажи евро. Текущие уровни по паре евро/доллар выглядят привлекательными для продаж, а ближайшая цель может стоять на отметке 1,1440", – указывает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.