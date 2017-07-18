В перспективе двух ближайших недель потенциал укрепления индекса РТС выглядит неплохим - InstaForex

"Во вторник российский рынок не смог сопротивляться внешнему фону и демонстрирует преимущественно негативную динамику под воздействием уклонения от рисков из-за событий в Белом доме, где Трамп потерпел очередную неудачу с планом реформы системы здравоохранения. Негатив частично сдерживает ситуация на рынке нефти, где котировки Brent возобновили "скромное шествие на север", снова нацелившись на уровень $49. Локального оптимизма на рынке нефти сейчас явно недостаточно, чтобы нивелировать внешний негатив, хотя РТС получает умеренную поддержку на фоне возобновления роста рубля. В перспективе двух ближайших недель потенциал укрепления долларового индекса выглядит неплохим, учитывая, что масштабные налоговые выплаты обещают стать ощутимой опорой для российской валюты. А ММВБ больше подвержен внешним рискам, и в случае сохранения давления может уйти под отметку 1950 пунктов", – отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.