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18 июля 2017 года 11:20

Рынок акций РФ утром просел на внешнем негативе и отсечках дивидендов, растет Транснефть на новостях

Москва. 18 июля. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно просел по индексам на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и отсечках дивидендов ряда компаний, растут "префы" "Транснефти" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1957,89 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1038,56 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,1%.

Доллар стоит 59,39 рубля (+0,07 рубля).

Упали из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2" "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-14,1% и +1,4% обыкновенные), бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-6,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -0,5% "префы").

Также подешевели бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Выросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%), "префы" "Траснефти" (+1,7%).

Совладельцами "Транснефти" по итогам состоявшейся весной этого года сделки с крупным пакетом привилегированных акций трубопроводной монополии стали не только РФПИ, Российско-китайский инвестфонд и группа российских инвесторов, но и суверенные фонды Ближнего Востока.

В перспективе арабские фонды могут получить право голоса в "Транснефти", если будет реализовано предложение РФПИ конвертировать "префы" компании в обыкновенные акции.

Индексы в США в понедельник практически не изменились, инвесторы ожидают дальнейшей публикации квартальных корпоративных отчетов.

По данным FactSet, 68 компаний, акции которых входят в расчет Standard & Poor's 500, на этой неделе обнародуют финансовые показатели за прошлый квартал. В их число входят Bank of America, Goldman Sachs, Microsoft и General Electric.

В Азии во вторник преобладало снижение индексов, негативное влияние на рынок Японии (индекс Nikkei 225 опустился к психологически важной отметке 20000 пунктов) оказало укрепление курса иены относительно доллара США на разочаровывающих данных о состоянии экономики США, что может заставить Федеральную резервную систему отказаться от планов дальнейшего повышения процентных ставок в этом году.

Следом снижается Европа (FTSE, CAC40, DAX теряют 0,5-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) и нефть.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent утром во вторник составила $48,38 за баррель (-0,1% и -1% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $46,16 за баррель (-0,2% и -1,1% накануне).

Негативное влияние на настроения трейдеров в понедельник оказали данные о повышении добычи в США и Ливии. С другой стороны, мировой спрос показывает признаки роста, отмечают эксперты.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США прогнозирует, что в августе производство в стране увеличится на 113 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и достигнет рекордных 5,585 млн б/с. Если эти ожидания оправдаются, добыча нефти в США будет повышаться по итогам восьмого месяца подряд, отмечает Dow Jones.

Между тем консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагает сокращение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, на мировых рынках импульс к росту исчерпался, инвесторы ждут заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги, чтобы уловить намеки (или отсутствие таковых в явном виде) на возможность снижения объемов покупок рыночных активов и скорый рост процентных ставок.

Российские акции сохраняют потенциал для роста на фоне устойчивого спроса на активы развивающихся рынков и отдельные товарные активы, привлекательных стоимостных оценок и высокого уровня дивидендной доходности. Локальная поддержка также является следствием проявления эффекта от реинвестирования дивидендов.

Вместе с тем, на текущей неделе формируются условия для перехода рынка к консолидации на фоне сочетания ряда факторов. Во-первых, индекс ММВБ достиг сильной области сопротивления и вступил в техническую перекупленность. Во-вторых, рост цен на нефть пока не выглядит устойчивым, а оценки рынка к нефти не предполагают значительного потенциала для роста при текущей стоимости Brent. В-третьих, во вторник без дивидендов торгуются акции "Сургутнефтегаза", "ФСК ЕЭС" и "Россетей", а в среду рынок откроется без учета дивидендов "Газпрома" (MOEX: GAZP), "Транснефти" и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS). Суммарный эффект всех этих выплат на индекс ММВБ составит около 30 пунктов, поэтому в середине недели возможна коррекция в область ниже 1930 пунктов. Во вторник коридор для ММВБ составит 1950-1970 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, становится все более ясным то, что конфликт законодательной и исполнительной власти в Вашингтоне не позволяет рассчитывать на реформу здравоохранения, да и реализация прочих реформ, о которых объявлял Д.Трамп, остается под вопросом. Системная политика будет мстить несистемному Д.Трампу за смелость стать главой государства. Два сенатора республиканца выступили против демонтажа Obamacare, что фактически делает невозможным принятие новой реформы.

Нефть вновь демонстрирует неуверенность. В качестве свежего доказательства низкой дисциплины в ОПЕК можно обратить внимание на заявления из Эквадора: страна должна была снизить добычу на 26 тыс. б/с, но из-за проблем с бюджетом сокращение реализуется лишь на 60%. Ситуация в нефти и на мировых площадках не располагает к оптимизму на российском рынке акций. Переговоры по вопросу дипломатической собственности между РФ и США завершились без результата.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также отмечает, что поддержку рублю оказывает снижение доллара на Forex вследствие реакции на отказ сенаторов-демократов США голосовать за изменение в стране системы медицинской помощи Obamacare. Согласно опросу агентства Bloomberg, прогнозируется снижение запасов сырой нефти за прошлую неделю, что ободрит товарных спекулянтов, и цены на "черное золото" стабилизируются. На российском рынке акций инвесторы будут искать дивидендные истории, и вероятно, произведут переоценку облигационных портфелей после технического дефолта АФК "Система".

По словам заместителя председателя правления Локо-банка Андрея Люшина, рубль немного ослаб, что является коррекцией после роста. Стоимость нефти изменяется незначительно, а другие факторы играют в пользу нацвалюты.

До конца следующей недели российская валюта будет укрепляться из-за действий экспортеров, которые конвертируют в рубли порядка $4,5 млрд. Это будет оказывать локальную поддержку рублю, который может даже попробовать взять уровень 58,5 руб./$1, но рост в любом случае будет незначительным.

Фактор спроса на российские активы и слабеющий интерес нерезидентов не дадут продолжить любое ралли, поэтому к концу месяца рубль все равно продолжит ослабление, торгуясь около 60 руб./$1.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник просели акции QIWI (MOEX: QIWI) (-6,8%), "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-1,4%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-1,8%).

Подорожали бумаги "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+6,7%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,1%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,386 млрд руб. (из них 1,016 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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