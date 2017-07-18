Рубль понижается к доллару и евро из-за снижения нефти

Москва. 18 июля. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник, рубль понижается к бивалютной корзине на фоне снижения цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,27-59,34 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,34 руб./$1 (+1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 68,36 руб./EUR1 (+19,75 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 9,4 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 63,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,18 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 73,66 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль опускается к доллару и евро на старте торгов на фоне цен на нефть, снижающихся на ожиданиях данных по запасам от Американского института нефти (API) во вторник вечером. Несмотря на признаки роста мирового спроса на "черное золото", негативное влияние на трейдеров оказывают данные о повышении добычи в США и Ливии. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,19% - до $48,33 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник снизились на 0,24% - до $46,11 за баррель.

Евро поднимается к рублю более заметными темпами, чем доллар, на фоне роста пары "доллар-евро" на Forex выше отметки $1,15; доллар понижается к большинству валют на мировом рынке на усилении опасений инвесторов, что президент США Дональд Трамп не сумеет провести обещанные реформы здравоохранения.