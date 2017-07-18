.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль будет в диапазоне 58,70-59,70 за доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июне замедлился до 3,5%
Рост промпроизводства в июне замедлился до 3,5% с 5,6% в мае, сообщил Росстат. Тем не менее динамика показателя оказалась лучше прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 2,7%. За полугодие промпроизводство поднялось на 2%
 
Дайте жалобную книгу!
В России законодательно собираются ввести жалобные книги везде, где обслуживают людей, наделив их особым статусом. Госдума начала сбор отзывов на проект соответствующих поправок в закон о защите прав потребителей. Предполагается, что правительство...
 
Расходы на соцподдержку бедных нужно перераспределить
Россия ежегодно тратит на социальные выплаты около 3% ВВП - больше, чем большинство стран с переходной экономикой. По числу же самих выплат и льгот Россия и вовсе мировой лидер, указывают эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского...
 
Ущерб банков от кражи данных будет расти на 30% в год - эксперты
Ущерб банков от ошибочных и злонамеренных действий сотрудников за год вырос более чем вдвое и составил 420 млн рублей за 1-е полугодие 2017 года - почти столько же, сколько за весь 2015 год. Такие данные приводятся в исследовании...
 
18 июля 2017 года 14:35

Рубль будет в диапазоне 58,70-59,70 за доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль утром укреплялся к доллару на нейтральном внешнем фоне. Ключевые факторы поддержки российской валюты – приближение налогового периода и возобновление умеренно позитивной динамики на нефтяном рынке. Нефть отыгрывает потери, опираясь на устойчивый спрос из Китая, однако сохранение избыточного предложения из стран ОПЕК и США сдерживает дальнейший подъем котировок. Инвесторы ожидают публикации данных о недельных запасах от Американского института нефти (API), а также официальной статистики от Управления энергетической информации (EIA). Тем временем американская валюта получила очередной "удар". Сенат отказался рассматривать отмену медицинской реформы Obamacare, что стало чувствительным поражением президента Дональда Трампа: наблюдатели все больше сомневаются в способности политика выполнить предвыборные обещания. Столкнувшись с нехваткой голосов, республиканцы, вероятно, направят усилия на отмену основной части положений существующего законодательства в сфере здравоохранения. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 58,70-59,70 руб./доллар", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

Опубликовано: /Уральский Банк Реконструкции и Развития/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 июля 2017 года 19:34
Рубль растет к доллару и снижается к евро следом за динамикой на Forex
Москва. 18 июля. Доллар США снижается, евро растет на "Московской бирже" во вторник, рубль стабилен к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики валютных пар.    читать дальше
.
18 июля 2017 года 19:32
Рынок акций РФ просел под 1950 пунктов по ММВБ на фоне общемировой коррекции и укрепления рубля
Москва. 18 июля. Рынок акций РФ во вторник просел под отметку 1950 пунктов по индексу ММВБ на фоне общемировой коррекции и укрепления рубля, откат сдержала выросшая нефть в ожидании свежей статистики по запасам сырья в США.    читать дальше
.
18 июля 2017 года 18:52
Цены евробондов РФ во вторник плавно подрастают вслед за подъемом UST
Москва. 18 июля. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне отмены голосования в Сенате по вопросу отмены большинства положений Obamacare. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.    читать дальше
.
18 июля 2017 года 18:49
Фьючерс на индекс ММВБ из-за негативного внешнего фона может продолжить падение - "Открытие Брокер"
"К вечеру на российском фондовом рынке ММВБ теряет чуть более 0,5% (до 1948 пунктов), а РТС на фоне крепнущей нацвалюты снижается менее чем на 0,2% (до 1038 пунктов). Внешний фон со стороны крупнейших мировых площадок отчётливо негативен: индекс стран Европы STOXX 600 падает на 1,09%, а...    читать дальше
.
18 июля 2017 года 18:17
В среду индекс ММВБ может упасть до 1939 пунктов, индекс РТС, вероятно, вырастет до 1044 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
Российский фондовый рынок во вторник снижался на фоне подорожания нефти. В лидерах роста находились бумаги "Яндекса", "Акрона", "Мосэнерго", префы "Татнефти". Основная масса фондовых индексов мира во вторник находилась в "красной зоне", и только на рынок основного торгового партнера Российской...    читать дальше
.
18 июля 2017 года 17:25
Позиции доллара станут еще более уязвимыми - eToro
"Сегодня торги на всех мировых площадках завязаны на событиях в Белом доме и реакции на них доллара США. После очередного провала администрации Трампа с реформой системы здравоохранения еще сильнее пошатнулась вера и в президента, и в доллар. Валюта падает по всему спектру рынка, что особенно...    читать дальше
.
18 июля 2017 года 16:46
"ВТБ Капитал" поставил на пересмотр оценку и рейтинг для ADS Qiwi
"ВТБ Капитал" поставил на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI), сообщается в обзоре инвестбанка. Аналитики "ВТБ Капитала" решили пересмотреть свои прогнозы относительно Qiwi по причине возникшей неопределенности вокруг компании...    читать дальше
.
18 июля 2017 года 16:22
Снижение рублёвого индекса не носит какой-либо угрожающего характера - "Открытие Брокер"
середине дня российский рынок акций торговался в "минусе" на средних объёмах. Укрепление рубля негативно сказывалось на бумагах большинства нефтяников и металлургов. В целом снижение рублёвого индекса не носит какой-либо угрожающего характера и в большей степени отражает реакцию на изменение курса...    читать дальше
.
18 июля 2017 года 15:52
Текущие уровни по паре евро/доллар выглядят привлекательными для продаж - ГК "Форекс Клуб"
Пара евро/доллар получила неожиданную поддержку со стороны США. Пара добралась до отметки 1,1564. Все дело в том, что первый законопроект, который так долго продвигал Трамп, провалился: еще два сенатора в США ушли из лагеря сторонников реформы Obamacare. Это, прежде всего, является вотумом...    читать дальше
.
18 июля 2017 года 15:38
Рубль отыграл утренние потери к доллару и евро благодаря уверенному росту нефти
Москва. 18 июля. Доллар США снижается, евро лишь незначительно растет на "Московской бирже" во вторник, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря уверенному подъему нефти.    читать дальше
.
18 июля 2017 года 15:29
В перспективе двух ближайших недель потенциал укрепления индекса РТС выглядит неплохим - InstaForex
Во вторник российский рынок не смог сопротивляться внешнему фону и демонстрирует преимущественно негативную динамику под воздействием уклонения от рисков из-за событий в Белом доме, где Трамп потерпел очередную неудачу с планом реформы системы здравоохранения. Негатив частично сдерживает ситуация...    читать дальше
.
18 июля 2017 года 14:50
Шансы на снижение индекса ММВБ существенно растут - ИК "ФИНАМ"
"Первую половину дня российские индексы завершили на отрицательной территории. Индекс ММВБ просел почти на 0,5%, достигнув отметки 1950 пунктов. Валютный индекс РТС на фоне укрепления рубля на 0,3% завершил первую половину дня без существенных изменений. Из отдельных российских историй выделить...    читать дальше
.
18 июля 2017 года 14:20
Во второй половине дня ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи 1960 пунктов - Dukascopy Bank SA
"Во вторник, 18 июля, торги на европейских биржах начались со снижения основных индексов на фоне публикации слабых финансовых результатов Ericsson и Yara за прошлый квартал. А российские индексы, напротив, в первую половину сегодняшней торговой сессии находятся в "зеленой зоне". Во второй половине...    читать дальше
.
18 июля 2017 года 13:50
Краткосрочный ориентир по паре EUR/USD - 1,138-1,162 - "Нордеа Банк"
"Доллар слабеет из-за провала новой американской администрации с реформой. Отказ двух представителей республиканской партии поддержать законопроект о реформе Obamacare поставил под вопрос реформаторские возможности новой американской администрации. На этом фоне пара EUR/USD превысила...    читать дальше
.
18 июля 2017 года 13:12
Рынку нефти явно не хватает новых позитивных историй - "Нордеа Банк"
"Рынку нефти явно не хватает новых позитивных историй для движения вверх. "Поход" к отметкам $50/bbl по Brent вновь откладывается. Новостной фон, связанный с ростом добычи в Казахстане и Ливии, необходимостью нарастить производство в Эквадоре для решения финансовых проблем страны, а также знаковый...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.